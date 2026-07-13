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Cannabis & Cia

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A ciência e a legislação que fizeram da planta um ótimo negócio e terapia de bem-estar
Comportamento

Bancos querem integrar a Cannabis ao sistema financeiro americano

Até hoje empresários do setor regulado não conseguem empréstimos ou crédito porque a planta é considerada ilegal no país

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 18h35 | Atualizado em 14 jul 2026, 00h05
EXPANSÃO - Lojas de maconha nos EUA: mais unidades que o McDonald’s
EXPANSÃO - Lojas de maconha nos EUA: mais unidades que o McDonald’s (Allen J. Schaben/Los Angeles Times/Getty Images)
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Bancos querem integrar a Cannabis ao sistema financeiro americano Priorizar nos meus resultados Google

Desde o início da indústria da Cannabis legal nos Estados Unidos, um dos maiores gargalos do mercado é o sistema financeiro. Mesmo em estados onde a venda da planta é autorizada, milhares de empresas ainda enfrentam dificuldades para abrir contas bancárias, obter empréstimos, contratar seguros ou processar pagamentos eletrônicos. Esse cenário pode mudar. A Associação Americana de Bancos (American Bankers Association – ABA), principal entidade do setor, enviou uma carta aos líderes do Congresso reforçando apoio bipartidário ao SAFE Banking Act, projeto de lei que pretende impedir que bancos e outras instituições financeiras sejam punidos por atender empresas de cannabis que operam legalmente conforme a legislação estadual. 

A iniciativa representa uma mudança significativa na postura do próprio setor financeiro, que por anos preferiu manter distância desse mercado devido à insegurança jurídica.O paradoxo é conhecido. Embora a Cannabis medicinal e recreativa seja permitida em boa parte dos estados americanos, ela continua classificada como substância proibida pela legislação federal. 

Essa divergência faz com que bancos regulados por órgãos federais tenham receio de enfrentar investigações por lavagem de dinheiro ou perder licenças caso mantenham relacionamento comercial com empresas do setor. Como consequência, muitos estabelecimentos acabam funcionando com grandes volumes de dinheiro em espécie.

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Essa realidade produz um efeito cascata. Além de aumentar os riscos de roubos e furtos, dificulta o pagamento de impostos, fornecedores e funcionários, encarece a contratação de seguros e praticamente impede o acesso a linhas de crédito para expansão dos negócios. Pequenos produtores e dispensários legalizados acabam operando como empresas de segunda categoria, apesar de cumprirem todas as exigências impostas pelos estados onde atuam.

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Na carta enviada ao Congresso, a entidade sustenta que a mudança integra as empresas ao sistema financeiro formal, o que aumenta a transparência das operações, facilita o monitoramento de movimentações suspeitas, reduz a circulação de dinheiro vivo e fortalece os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro. Em outras palavras, a proposta busca trazer para dentro do sistema regulado um mercado que hoje ainda opera parcialmente à margem do setor financeiro tradicional.

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O projeto não legaliza a cannabis em âmbito federal nem altera a política de drogas dos Estados Unidos. Seu foco é exclusivamente bancário. Ainda assim, analistas consideram a iniciativa estratégica porque ataca um dos principais entraves para a maturidade econômica do setor. Mais do que facilitar o acesso ao crédito, a medida pode reduzir custos de compliance, ampliar a oferta de serviços financeiros e estimular novos investimentos em uma indústria que já movimenta dezenas de bilhões de dólares por ano.

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