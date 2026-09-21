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Saúde

Anvisa proíbe venda e divulgação de produtos de cannabis sem registro

Medida é direcionada, mas dá recado ao mercado sobre as obrigações sanitárias do setor

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 20h29
Mão de uma pessoa segurando uma folha verde de cannabis, com um médico de jaleco branco e estetoscópio ao fundo, embaçado
COMÉRCIO - Produtos encontrados no site, produzidos por empresa desconhecida, foram proibidos pela Anvisa (Medicina Natural/Reprodução)
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Anvisa proíbe venda e divulgação de produtos de cannabis sem registro Priorizar nos meus resultados Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira, 21, a proibição da divulgação e da venda de produtos de cannabis anunciados em um endereço eletrônico batizado de CBD Medicina Natural e em redes sociais. Segundo a Agência, os itens são fabricados por uma empresa não identificada e não possuem registro ou autorização sanitária. A medida consta da Resolução RE 3.717/2026, publicada no Diário Oficial da União. A determinação é direcionada aos produtos anunciados nesses canais e não representa uma proibição geral de produtos de cannabis.

Esse não é um caso isolado. Em 4 de maio, por exemplo, a Anvisa proibiu a venda e a divulgação dos produtos Humora Cheers, anunciados na internet e por e-mail sem registro na Agência. Uma semana depois, determinou a proibição de Allandiol Forte Black 1:1 e Allandiol Full Spectrum 300 mg, vendidos e divulgados pelo site e pelo Instagram do Instituto Alma Viva, também sem registro ou autorização sanitária.

A sequência de ações de fiscalização ocorre em um ano marcado por mudanças importantes na regulamentação da cannabis medicinal no país. Em fevereiro, a Anvisa ampliou as formas de administração autorizadas, que passaram a incluir as vias dermatológica, sublingual, bucal e inalatória, além de incluir pacientes com doenças debilitantes graves, como fibromialgia e lúpus, em determinadas condições de tratamento com produtos contendo THC. As mudanças foram estabelecidas pela RDC 1.015/2026, que atualizou o marco regulatório criado em 2019 para a fabricação e a importação de produtos de cannabis para uso medicinal humano.

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A ampliação do acesso era esperada pelos consumidores, que até então encontravam no mercado interno opções mais restritas e produtos e precisavam recorrer à importação para ter acesso a outras formas de administração da cannabis medicinal. Antes da mudança, a Anvisa permitia a comercialização de solução em gotas para uso oral (produto é ingerido e passa pelo trato gastrointestinal). Entre eles havia tanto extratos de Cannabis sativa quanto produtos de canabidiol isolado. Ao incluir vias dermatológica, sublingual e bucal (produto absorvido pela mucosa, sem precisar ser engolido) possibilitou a entrada de novos medicamentos, obrigados a seguir as regras de controle sanitário, que estabelece requisitos para fabricação, importação, distribuição e comercialização. As ações de fiscalização da Anvisa dão um recado claro: todos os produtos de cannabis precisam oferecer a mesma qualidade, segurança e eficácia que qualquer medicamento. 

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