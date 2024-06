Luxo e exclusividade no coração financeiro de São Paulo

Com início das obras previsto para o próximo ano e entrega estimada para 2029, o Faena São Paulo é um megaempreendimento fruto de uma parceria entre a construtora paulista Even e o grupo Faena, fundado pelo argentino Alan Faena. Antes de se aventurar no mundo da hotelaria, ele fez sucesso como estilista de moda. A marca tem hoje dois complexos — em Buenos Aires e em Miami —, que se tornaram sinônimos de luxo e sofisticação. A unidade paulistana, na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, o principal polo financeiro do país, vai ocupar um terreno de 20 000 quadrados e trazer uma combinação de hotel, residências e centro de arte.

A área residencial terá apartamentos com 300 a 1 000 metros quadrados. A unidade mais barata não sairá por menos de 18 milhões de reais — e a mais cara deve passar de 60 milhões. Os moradores terão à disposição um serviço completo de hotelaria, com um elevador exclusivo para as áreas de convivência. O complexo terá uma área de 14 000 metros quadrados dedicada a arte, cultura e gastronomia, além de quatro quadras, piscinas, academias, saunas e salas de massagem.

“O morador terá toda a exclusividade do residencial, que terá um lazer irreplicável na região, além dos serviços Faena. Ele poderá jantar num dos restaurantes do hotel ou assistir a um espetáculo no art center, tudo sem sair do empreendimento”, diz João Paulo Laffront, diretor de incorporação da Even.

Publicado em VEJA, maio de 2024, edição VEJA Negócios nº 2