Como a corrida pode ajudar no desempenho no mundo corporativo

Presidente da Webmotors, a maior plataforma de venda de carros do Brasil, Eduardo Jurcevic acorda diariamente às 4h. De domingo a domingo, pratica musculação, que complementa com pedaladas e corridas em dias alternados. Os treinos ocorrem das 4h30 às 7h. “Para mim não é esforço, é prazer”, afirma. A rotina já foi ainda mais intensa: o executivo praticava triatlo, modalidade que combina natação, ciclismo e corrida. Nessa época, acordava ainda mais cedo, por volta das 3h30.

Jurcevic descobriu o triatlo aos 20 anos. Morava em Santos e já frequentava academia regularmente quando assistiu a uma prova na praia e se interessou. Desenvolveu uma nova rotina de treinos e alimentação, focada em performance em longas distâncias. Em 2016, foi um dos seis brasileiros classificados para representar o país na disputa do Ironman no Havaí. “Na época, havia duas chances de conseguir a vaga. Disputei a primeira em Florianópolis e perdi por três minutos. Em Fortaleza, consegui”, relembra.

Completou a prova em 10 horas, 48 minutos e 55 segundos. Ou seja, durante quase onze horas, praticou atividades físicas em condições extremas. “O corpo reclama, pede descanso. O importante é manter a mente treinada para afastar todo pensamento negativo”, diz.

Paralelamente, construiu uma carreira sólida. Graduou-se em direito, atuou no setor bancário, especialmente no Santander, onde permaneceu por mais de vinte anos. Cursou um MBA na Fundação Getulio Vargas e realizou cursos em instituições internacionais, como a Wharton School, da Universidade da Pensilvânia.

Em 2021, aos 46 anos, decidiu reduzir parcialmente a intensidade dos treinos. “Estava me aproximando dos 50 anos e, por orientação médica, fiz uma transição pensando em longevidade e redução de riscos de lesão.” O hábito de exercitar-se cedo é mantido e traz benefícios importantes para a saúde e a vida profissional. “Não é preciso participar de competições tão extremas, cada pessoa segue seu ritmo”, recomenda. “Mas a atividade física é fundamental. Contribui para saúde, autoestima, disciplina, resiliência e capacidade de lidar com planejamento logístico e imprevistos.”

A corrida, em especial, é decisiva para o resultado final de uma prova de triatlo e envolve divisão de etapas, como ocorre em grandes projetos corporativos. Para Jurcevic, no cenário empresarial atual, com prazos cada vez mais curtos, a capacidade de adaptação rápida é crucial. “O mesmo vale para quando você perde a hidratação com suplementos durante uma prova, surge uma bolha no pé, ou um pneu da bicicleta fura em trecho especialmente desafiador”, afirma.

Benefícios múltiplos

Os executivos não são os únicos que reconhecem as vantagens das atividades físicas, especialmente corridas, para o desempenho corporativo e a saúde. De acordo com a TicketSports, maior plataforma de venda de inscrições para eventos esportivos do país, atualmente 13 milhões de brasileiros participam de corridas. Essas pessoas se beneficiam de melhoria da capacidade cardiorrespiratória, perda de peso e fortalecimento muscular, que auxiliam no controle de condições como diabetes e hipertensão, além de proporcionarem benefícios significativos para a saúde mental, já que a liberação de endorfina durante a corrida gera uma sensação de relaxamento.

Luana Génot, fundadora e presidente do ID_BR, instituição sem fins lucrativos pioneira na promoção e aceleração da pauta racial no país, também é adepta da corrida. “A atividade física sempre foi prioridade porque impacta muito minha qualidade de vida. Desde cedo, percebi como estar ativa me ajuda a manter o equilíbrio, tanto físico quanto mental, e me proporciona energia para enfrentar os desafios diários. Para mim, é essencial cuidar do corpo e da mente, e a atividade física é fundamental para isso”, afirma.

Provas desafiadoras

Luana destaca de que maneira a atividade física contribui decisivamente no seu dia a dia. “É um momento só meu, quando consigo me desligar das preocupações e acalmar a mente. Isso me ajuda a lidar com o cotidiano com mais leveza e clareza, além de me deixar mais preparada para enfrentar desafios e tomar decisões com tranquilidade.” Por isso, sempre que possível, ela se planeja para correr, alternando com musculação.

A executiva já participou de quatro meias maratonas e uma maratona. De acordo com ela, a corrida ensinou muito sobre constância e disciplina, qualidades que aplica na carreira e ajudam a manter o foco e a calma diante dos desafios. “No trabalho, aprendi a importância de me adaptar e respeitar o tempo de cada processo, algo que aplico também na rotina de atividades físicas, especialmente nos dias em que o corpo pede mais cuidado”, diz ela.

Seus planos incluem a disputa de um triatlo, prova com a qual Jurcevic está familiarizado. “Participar de uma prova mais longa e desafiadora me atrai bastante, e quem sabe no futuro eu não embarque nessa? Ainda não tenho nada planejado, mas gosto da ideia de testar meus limites e encarar um desafio diferente.”

Publicado em VEJA, novembro de 2024, edição VEJA Negócios nº 8