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Um olhar diferente para as desigualdades do Brasil
Brasil

Congresso eleito tem perfil ambiental pior do que o anterior

Segundo estudo do Observatório do Clima, 7 em cada 10 parlamentares eleitos têm pouco ou nenhum alinhamento às pautas ambientais

Por Andréia Peres 20 out 2026, 07h30
Homem de roupa escura caminha em estrada alagada, com água na altura da cintura, entre árvores e vegetação. À direita, uma caminhonete preta reboca um barco branco, também em meio à inundação. Um poste de energia com fios atravessa a cena, indicando a presença de infraestrutura em área afetada por cheia
Fenômenos como enchentes, secas e ondas de calor estão cada vez mais frequentes e severos. A maioria dos parlamentares eleitos tem, no entanto, pouco ou nenhum alinhamento à agenda ambiental (Bruno Peres/Agência Brasil)
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Os parlamentares eleitos assumirão seus mandatos, em 2027, em um país com secas, enchentes, incêndios e ondas de calor cada vez mais frequentes e severos. Nesse cenário, chama a atenção o estudo lançado pelo Observatório do Clima sobre o perfil ambiental do novo Congresso. Sete em cada dez parlamentares eleitos para o Congresso Nacional têm pouco ou nenhum alinhamento à agenda socioambiental.

A metodologia é baseada principalmente no Índice de Convergência Ambiental, do Instituto Democracia e Sustentabilidade, que analisa o alinhamento da atuação e os votos dos congressistas com a pauta de clima e meio ambiente. O índice estabelece quatro faixas: muito baixa (0 a 25%), baixa (26% a 50%), boa (51% a 69%) e muito boa (70% a 100%).

Complementarmente, a análise considera a composição e o perfil socioambiental dos parlamentares eleitos. Segundo o estudo, o histórico de cada nome foi apurado individualmente, com base na atuação em cargos públicos, políticas adotadas e posicionamentos relacionados à agenda socioambiental.

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Na comparação entre as duas casas, o Senado apresenta o cenário mais adverso. Na projeção realizada pelo Observatório do Clima, 64 de 81 senadores (79%) estão nas faixas baixa ou muito baixa da convergência ambiental.

A piora é associada pelo estudo ao forte crescimento de partidos de extrema direita, como o Partido Liberal (PL), com histórico de convergência ambiental muito baixa, que passa de 15 para 28 cadeiras, de 18,5% para 34,6% do Senado. O resultado também é influenciado pela renovação da casa: os novos senadores apresentam, em média, menor convergência ambiental do que os reeleitos.

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Já a Câmara reúne proporcionalmente mais parlamentares nas faixas boa ou muito boa (32,7% ante 21% no Senado).  Mais de dois terços dos deputados (67,3%), no entanto, estão nas faixas baixa ou muito baixa. No conjunto do Congresso, as faixas baixa e muito baixa somam 409 das 594 cadeiras (68,9%).

Tanto na Câmara quanto no Senado, o quadro piorou para o meio ambiente. No Senado, na legislatura anterior, o percentual de baixa ou muito baixa convergência ambiental era de 71,6%. Já na Câmara havia ficado em 63%.

Essa nova configuração amplia o risco de retrocessos como o enfraquecimento da atuação dos órgãos ambientais, a anistia a grileiros e a diminuição da proteção às florestas e biomas.

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Segundo o estudo, esses impactos não atingem todos os territórios e populações da mesma maneira. As populações mais carentes estão mais expostas e têm mais dificuldade de enfrentar os problemas climáticos. Além disso, a crise climática se sobrepõe a desigualdades históricas e pode aprofundar situações de racismo ambiental.

O IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) calcula que 40 milhões de crianças e adolescentes no Brasil já vivem hoje expostos a mais de um risco climático. “Esse público tem menos autonomia e recursos para se proteger dos efeitos das mudanças climáticas, embora esteja entre os mais afetados”, diz, em entrevista à coluna, Márcia Kalvon, diretora-executiva do Instituto Futuro é Infância Saudável (Infinis), organização integrante da Agenda 227, uma articulação apartidária que reúne mais de 520 organizações, redes e coalizões da sociedade civil para colocar crianças e adolescentes no centro das decisões públicas.

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Um dos mais recentes estudos científicos do Instituto Pensi, em conjunto com especialistas e acadêmicos, mostrou que a crise climática afeta desde a saúde respiratória e neurológica até a segurança alimentar das crianças brasileiras, passando também pelo bem-estar mental.

Segundo Kalvon, precisamos de medidas concretas, como escolas preparadas para eventos extremos, planos de contingência, ações de enfrentamento ao calor extremo e ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento básico.

“Quando 79% dos senadores e 67,3% dos deputados eleitos apresentam pouca convergência com a agenda ambiental, temos um sinal de alerta sobre a prioridade que será dada a políticas fundamentais para o futuro do país”, diz a especialista,

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Para a diretora-executiva do Infinis, a forma como uma sociedade protege suas crianças e adolescentes revela muito sobre a qualidade de sua democracia. “A Constituição estabelece a prioridade absoluta de crianças e adolescentes, e esse compromisso precisa estar presente nas decisões políticas e orçamentárias sobre o clima.”

Não basta reagir a cada desastre depois que ele acontece. Nosso presente e futuro dependem do que será feito agora para ampliar a capacidade de estados e municípios prevenirem riscos, adaptarem territórios, financiarem respostas e protegerem as populações mais vulnerabilizadas. Um compromisso que precisa ser cobrado dos candidatos já eleitos e no próximo dia 25 de outubro nas urnas.

*Jornalista e diretora da Cross Content Comunicação. Há mais de três décadas escreve sobre temas como educação, direitos da infância e da adolescência, direitos da mulher e terceiro setor. Com mais de uma dezena de prêmios nacionais e internacionais, já publicou diversos livros sobre educação, trabalho infantil, violência contra a mulher e direitos humanos. Siga a colunista no Instagram.

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