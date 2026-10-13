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Ciência

Vídeo mostra mecanismo que faz ferrão de abelha bombear veneno sozinho

Gravações revelam sistema de pistão duplo contínuo que atua de forma autônoma após apêndice se desprender do inseto

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 16h06 | Atualizado em 13 out 2026, 16h11
Um inseto marrom-alaranjado com asas translúcidas e pernas finas perfura um bloco de gelo com seu ferrão, que se estende para dentro do gelo
Ferrão de abelha cravado em bloco de gelatina: experiência mostra funcionamento de 'defesa' da abelha - (PNAS/Divulgação)
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Vídeo mostra mecanismo que faz ferrão de abelha bombear veneno sozinho Priorize VEJA no Google

Pesquisadores australianos registraram pela primeira vez em vídeo de alta velocidade o funcionamento autônomo do ferrão da abelha europeia (Apis mellifera), revelando um mecanismo inédito de duplo pistão capaz de injetar veneno continuamente sem qualquer comando do inseto. O estudo, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), elucida um mistério que intrigava a ciência desde o início do século XX.

Diferente da maioria dos animais peçonhentos, as operárias dessa espécie deixam o ferrão cravado no alvo em um processo chamado autotomia. Uma vez separado da abelha, o aparelho continua a penetrar no tecido e a bombear toxinas por mais de um minuto, mantendo pequenas contrações musculares por até 15 minutos. Embora a existência de válvulas no interior de uma câmara de bombeamento fosse conhecida desde 1910, o funcionamento exato da estrutura nunca havia sido observado de forma direta.

Para documentar o processo, a equipe liderada pela Dra. Fiorella Ramirez-Esquivel, da Macquarie University, junto a cientistas da Universidade de Nova Gales do Sul, removeu ferrões de operárias vivas e os inseriu em um gel transparente que simula a pele humana. A gravação foi realizada com estereomicroscopia e câmeras capazes de capturar centenas de quadros por segundo, aproveitando a consistência semitranslúcida das estruturas anatômicas.

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As imagens em alta resolução mostraram que duas lancetas farpadas, que deslizam para frente e para trás sobre uma espécie de trilho, carregam válvulas flexíveis. No movimento descendente, a válvula infla como um paraquedas, preenche o diâmetro da câmara e empurra o veneno em direção ao tecido. No movimento de subida, ela se fecha como um guarda-chuva retrátil para permitir o retorno com o mínimo de refluxo. Como as válvulas operam simultaneamente em sentidos opostos, elas cruzam uma pela outra no meio do percurso, remodelando-se dinamicamente sem perder a pressão de bombeamento.

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O resultado prático é um fluxo contínuo e ininterrupto de veneno, diferentemente do disparo único de uma seringa convencional. Ramirez-Esquivel comparou o sistema aos pistões de um motor de automóvel, mas composto por dois pistões deformáveis que se movem em direções opostas dentro de um mesmo cilindro.

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Para validar as observações, os pesquisadores utilizaram tomografia microcomputadorizada e imprimiram um modelo funcional em 3D da câmara e das lancetas. Segundo os autores, a descoberta tem potencial para inspirar o desenvolvimento de bombas microfluídicas artificiais, úteis em aplicações tecnológicas que exigem a liberação contínua e compacta de volumes mínimos de fluidos.

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