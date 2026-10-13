Vídeo mostra mecanismo que faz ferrão de abelha bombear veneno sozinho

Para quem quer ir além da notícia no mundo da ciência e tecnologia

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Pesquisadores australianos registraram pela primeira vez em vídeo de alta velocidade o funcionamento autônomo do ferrão da abelha europeia (Apis mellifera), revelando um mecanismo inédito de duplo pistão capaz de injetar veneno continuamente sem qualquer comando do inseto. O estudo, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), elucida um mistério que intrigava a ciência desde o início do século XX.

Diferente da maioria dos animais peçonhentos, as operárias dessa espécie deixam o ferrão cravado no alvo em um processo chamado autotomia. Uma vez separado da abelha, o aparelho continua a penetrar no tecido e a bombear toxinas por mais de um minuto, mantendo pequenas contrações musculares por até 15 minutos. Embora a existência de válvulas no interior de uma câmara de bombeamento fosse conhecida desde 1910, o funcionamento exato da estrutura nunca havia sido observado de forma direta.

Para documentar o processo, a equipe liderada pela Dra. Fiorella Ramirez-Esquivel, da Macquarie University, junto a cientistas da Universidade de Nova Gales do Sul, removeu ferrões de operárias vivas e os inseriu em um gel transparente que simula a pele humana. A gravação foi realizada com estereomicroscopia e câmeras capazes de capturar centenas de quadros por segundo, aproveitando a consistência semitranslúcida das estruturas anatômicas.

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As imagens em alta resolução mostraram que duas lancetas farpadas, que deslizam para frente e para trás sobre uma espécie de trilho, carregam válvulas flexíveis. No movimento descendente, a válvula infla como um paraquedas, preenche o diâmetro da câmara e empurra o veneno em direção ao tecido. No movimento de subida, ela se fecha como um guarda-chuva retrátil para permitir o retorno com o mínimo de refluxo. Como as válvulas operam simultaneamente em sentidos opostos, elas cruzam uma pela outra no meio do percurso, remodelando-se dinamicamente sem perder a pressão de bombeamento.

O resultado prático é um fluxo contínuo e ininterrupto de veneno, diferentemente do disparo único de uma seringa convencional. Ramirez-Esquivel comparou o sistema aos pistões de um motor de automóvel, mas composto por dois pistões deformáveis que se movem em direções opostas dentro de um mesmo cilindro.

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Para validar as observações, os pesquisadores utilizaram tomografia microcomputadorizada e imprimiram um modelo funcional em 3D da câmara e das lancetas. Segundo os autores, a descoberta tem potencial para inspirar o desenvolvimento de bombas microfluídicas artificiais, úteis em aplicações tecnológicas que exigem a liberação contínua e compacta de volumes mínimos de fluidos.