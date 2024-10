Menor ovo de dinossauro do mundo é encontrado na China

Seis ovos completos foram encontrados em uma ninhada parcialmente preservada na região da Bacia de Ganzhou, na China, mas qualquer ideia de preparar uma omelete com eles está fora de questão. Além de serem fósseis com mais de 60 milhões de anos, esses ovos são relíquias de valor inestimável e representam os menores ovos de dinossauro já identificados no mundo.

Com apenas 30 milímetros de comprimento (1,2 polegada) e formato esférico, esses novos ovos destacam-se como um achado paleontológico impressionante. O menor ovo de dinossauro não aviário já encontrado antes média 45 milímetros (1,8 polegada). A ninhada original era maior, mas apenas alguns ovos se preservaram parcialmente, enquanto fragmentos de cascas se espalhavam pelas rochas ao redor. Embora estejam comprimidos e deformados, dificultando a reconstrução da aparência original, isso não diminui a importância da descoberta.

A Formação Tangbian, na Bacia de Ganzhou, onde os ovos foram encontrados, é um dos mais ricos locais de fósseis de ovos de dinossauro no planeta. No entanto, os ovos das famílias mais comuns, como hadrossauros e troodontídeos, costumam medir pelo menos 11 centímetros de comprimento — muito maiores que os novos ovos de 30 milímetros encontrados.

Em casos raros, ovos de dinossauro preservam embriões, permitindo associá-los a uma espécie específica e observar detalhes do desenvolvimento. Alguns ossos foram identificados dentro de um dos ovos, mas seu estado de conservação foi considerado ruim. Outros fragmentos ósseos próximos, que parecem ter vindo de ovos quebrados, são descritos pelos pesquisadores como “semelhantes aos ossos dos membros de pequenos terópodes”, uma subordem de dinossauros bípedes, geralmente (mas não necessariamente) carnívoros ou omnívoros. As aves estão inclusas neste grupo.

Os cientistas identificaram características que situam os ovos na família Ovaloolithidae, que inclui 13 espécies, principalmente da Ásia Oriental. Comparados com espécies conhecidas, os novos ovos têm semelhança com o Ovaloolithus turpanensis, tanto no formato quanto nas ornamentações, mas as diferenças levaram os pesquisadores a sugerir que se trata de um novo grupo, denominado Minioolithus ganzhouensis.

Assim como ocorre com espécies extintas descritas apenas a partir de pegadas, há sempre a expectativa de associar uma espécie de ovo a um dinossauro específico, embora isso não ocorra sempre. As menores pegadas de dinossauros conhecidas, por exemplo, vieram de animais maiores que M. ganzhouensis ou de aves nascidas de ovos de tamanho semelhante.

Os Ovaloolithidae eram terópodes, mas não pertenciam ao grupo ancestral das aves. Assim, se tivéssemos a chance de ver um M. ganzhouensis recém-nascido, ele pareceria pequeno até em comparação com aves modernas, mas estaria mais próximo a um Tiranossauro rex do que a uma galinha.