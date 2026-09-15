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Ciência

Fóssil de dinossauro Diplodocus é achado na Espanha em descoberta inédita

Evidências da espécie do pescoço longo foram identificadas pela primeira vez no continente europeu em sítio paleontológico

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 11h34 | Atualizado em 15 set 2026, 12h07
Dinossauro saurópode de pescoço longo, pele verde-oliva com listras escuras, caminhando em terreno lamacento e alagado sob chuva forte. Palmeiras e árvores coníferas ao fundo, com troncos caídos na água.
Ilustração de dinossauro 'Diplodocus' (Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis/Divulgação)
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Fóssil de dinossauro Diplodocus é achado na Espanha em descoberta inédita Priorizar nos meus resultados Google

Paleontólogos encontraram fósseis de um dinossauro saurópode na província de Teruel, na Espanha. A descoberta abre um novo horizonte no estudo dos seres pré-históricos, pois é a primeira do gênero Diplodocus identificada no continente europeu; antes desta, evidências deste dinossauro tinham sido escavadas apenas na América do Norte.

Em artigo publicado nesta terça, 15, no Journal of Vertebrate Paleontology, pesquisadores da Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis divulgaram a descoberta do fóssil no sítio paleontológico La Tejería, no município de El Castellar. Com aproximadamente 25 metros de comprimento, está entre os maiores saurópodes gigantes do período Jurássico escavados na Espanha, como as espécies dos gêneros Turiasaurus e Losillasaurus.

“Os fósseis de todos esses dinossauros, incluindo os do novo Diplodocus, que tornam Teruel um lugar de referência para o conhecimento dessa grande diversidade, estão atualmente expostos na sala dos dinossauros do Museu Aragonés de Paleontología, no Parque Temático Dinópolis, em Teruel”, diz Alberto Cobos, diretor-gerente da fundação em comunicado.

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Os saurópodes são um grupo de dinossauros, popularmente conhecidos por seus pescoços longos. Eram herbívoros, quadrúpedes com cauda comprida e uma cabeça relativamente pequena em relação ao corpo, podendo chegar a mais de 30 metros de altura.

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Dentro desse grupo, os animais do gênero Diplodocus se destacavam por suas caudas extremamente longas. As características anatômicas da cauda do fóssil permitiram identificar a espécie encontrada na Espanha, entre elas destacam-se: grandes cavidades pneumáticas nas vértebras; corpos vertebrais alongados, sem cristas laterais; sulcos longitudinais profundos na superfície inferior das vértebras; e chevrons (ossos que se articulam com a parte inferior das vértebras) bifurcados.

Fósseis de vértebras de dinossauro em várias vistas e um esqueleto ilustrado de um saurópode com a cauda destacada em laranja, indicando a posição das vértebras encontradas. Uma barra de escala de 20 cm está no centro superior
Vértebras da cauda do ‘Diplodocus’ encontrado em El Castellar — essenciais para identificação da espécie (Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis/Divulgação)
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“Trata-se de um dos Diplodocus mais completos descobertos até o momento na Europa e constitui a primeira evidência desse gênero fora da América do Norte”, afirma Sergio Sánchez Fenollosa, pesquisador da Fundación Dinópolis e primeiro autor do artigo. “Essa descoberta fornece uma das evidências paleontológicas mais sólidas de episódios de dispersão e intercâmbio faunístico entre os dois continentes através do proto-Oceano Atlântico durante o Jurássico Superior. ”

Os sedimentos de onde o fóssil foi escavado no sítio paleontológico La Tejería datam do final do período Jurássico, há cerca de 150 milhões de anos.

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“Além disso, essa descoberta nos permite compreender melhor os ecossistemas mesozoicos da Península Ibérica e a diversidade de dinossauros saurópodes que habitavam a Europa durante o Jurássico”, completa o paleontólogo.

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