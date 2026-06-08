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Ciência

Como uma espécie de peixe vive sem machos há milhares de anos?

Nova pesquisa explica o mecanismo genético que permite a conservação

Por Gabriel Bussolotti Silveira 8 jun 2026, 13h20
Molinésia-amazona.
 (Nick Loveland/ INaturalist/Reprodução)
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Como uma espécie de peixe vive sem machos há milhares de anos? Priorize VEJA no Google

Estudo publicado dia 11 de março na Nature explicou a conservação de espécie de peixe sem macho por 100.000 anos. A molinésia-amazona, nome pelo qual é chamada, é uma dos poucos animais assexuados da natureza e se reproduz a partir da clonagem. Mas como essa espécie sobreviveu tanto tempo sem uma variação genética?

A molinésia-amazona vive em águas quentes e lentas de rios no México e no sul do estado norte-americano do Texas. Diferente da maioria das espécies, esse peixe não depende dos genes do pai para a reprodução. A fêmea usa o esperma apenas para o desenvolvimento das ovas, descartando o DNA do parceiro. Esse processo é conhecido como ginogênese e gera clones dos peixes do sexo feminino.

Desvantagens da reprodução assexuada

A reprodução assexuada pode facilitar em alguns aspectos na propagação da espécie. Por exemplo, as fêmeas não necessitam procurar os machos e se submeter a relações sexuais, muitas vezes, violentas, comum em alguns animais. Porém, esse tipo de reprodução oferece algumas desvantagens em relação à sexuada.

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Como o DNA da fêmea é o único que passa adiante, a espécie possui uma baixa variedade genética, tornando-a mais sensível a mudanças no ambiente.

Em contrapartida, a reprodução sexuada gera indivíduos diferentes entre si. Esse aspecto abre a possibilidade para a aparição de características vantajosas ao habitat e evita a reprodução de genes que poderiam atrapalhar a sobrevivência dos animais – processo conhecido como catraca de Müller.

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“Habilidade” genética

Mas então como a molinésia-amazona sobreviveu 100.000 anos com essas desvantagens na reprodução? De acordo com a nova pesquisa, a espécie de peixe se conservou devido a conversão genética, um processo em que as células usam o gene como modelo, reproduzindo-o identicamente, para reparar um DNA danificado. 

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Porém, a conversão genética ocorre de maneira diversa na molinésia-amazona. Esse processo é mais frequente na espécie de peixe e age similarmente a uma recombinação sexual, segundo os pesquisadores. 

Diferente do comum, as células da molinésia, ao repararem o DNA danificado, produzem mutações no gene, o que possibilita uma diferenciação nos indivíduos da espécie. De forma similar a reprodução sexuada, o peixe evita a reprodução de genes possivelmente problemáticos que poderiam prejudicar sua conservação.

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