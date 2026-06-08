Como uma espécie de peixe vive sem machos há milhares de anos?

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Um estudo recente na Nature desvenda o enigma da molinésia-amazona, um peixe que se reproduz por clonagem e sobreviveu 100 mil anos sem machos. Apesar das desvantagens da baixa variedade genética, a espécie desenvolveu uma conversão genética única, agindo como recombinação sexual para garantir sua conservação. Uma fascinante história de adaptação.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Estudo publicado dia 11 de março na Nature explicou a conservação de espécie de peixe sem macho por 100.000 anos. A molinésia-amazona, nome pelo qual é chamada, é uma dos poucos animais assexuados da natureza e se reproduz a partir da clonagem. Mas como essa espécie sobreviveu tanto tempo sem uma variação genética?

A molinésia-amazona vive em águas quentes e lentas de rios no México e no sul do estado norte-americano do Texas. Diferente da maioria das espécies, esse peixe não depende dos genes do pai para a reprodução. A fêmea usa o esperma apenas para o desenvolvimento das ovas, descartando o DNA do parceiro. Esse processo é conhecido como ginogênese e gera clones dos peixes do sexo feminino.

Desvantagens da reprodução assexuada

A reprodução assexuada pode facilitar em alguns aspectos na propagação da espécie. Por exemplo, as fêmeas não necessitam procurar os machos e se submeter a relações sexuais, muitas vezes, violentas, comum em alguns animais. Porém, esse tipo de reprodução oferece algumas desvantagens em relação à sexuada.

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Como o DNA da fêmea é o único que passa adiante, a espécie possui uma baixa variedade genética, tornando-a mais sensível a mudanças no ambiente.

Em contrapartida, a reprodução sexuada gera indivíduos diferentes entre si. Esse aspecto abre a possibilidade para a aparição de características vantajosas ao habitat e evita a reprodução de genes que poderiam atrapalhar a sobrevivência dos animais – processo conhecido como catraca de Müller.

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“Habilidade” genética

Mas então como a molinésia-amazona sobreviveu 100.000 anos com essas desvantagens na reprodução? De acordo com a nova pesquisa, a espécie de peixe se conservou devido a conversão genética, um processo em que as células usam o gene como modelo, reproduzindo-o identicamente, para reparar um DNA danificado.

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Porém, a conversão genética ocorre de maneira diversa na molinésia-amazona. Esse processo é mais frequente na espécie de peixe e age similarmente a uma recombinação sexual, segundo os pesquisadores.

Diferente do comum, as células da molinésia, ao repararem o DNA danificado, produzem mutações no gene, o que possibilita uma diferenciação nos indivíduos da espécie. De forma similar a reprodução sexuada, o peixe evita a reprodução de genes possivelmente problemáticos que poderiam prejudicar sua conservação.