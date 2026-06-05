Para quem quer ir além da notícia no mundo da ciência e tecnologia

Para quem quer ir além da notícia no mundo da ciência e tecnologia

Cientistas confirmam que fóssil de 415 milhões de anos pertence ao maior escorpião encontrado até hoje, segundo pesquisa publicada nesta terça-feira, 2, na revista Palaeontology. O animal vivia antes dos dinossauros existirem e habitava na região onde hoje se encontram a Inglaterra e o País de Gales.

O fóssil de Praearcturus gigas, nome científico da espécie, é conhecido pelos cientistas há mais de um século. Porém, até então, ainda não havia uma conclusão sobre a identificação do animal como pertencente ao grupo dos escorpiões. Essa percepção mudou, no entanto, a partir desta nova pesquisa.

A conclusão de que esse é o maior escorpião pré-histórico já encontrado se deu através da análise comparativa de diversos achados arqueológicos. Os vestígios do Praearcturus gigas foram nivelados com fósseis bem preservados do Eramoscorpius, encontrado no Canadá em 2015. Após o estudo, os pesquisadores perceberam que ambas as espécies apresentavam uma estrutura anatômica chamada esterno — uma formação triangular alongada com um sulco central. A partir dessa semelhança e do fato dos dois possuírem idades semelhantes, foi possível afirmar que o Praearcturus gigas era também um escorpião.

Praearcturus gigas

Continua após a publicidade

A espécie identificada como o maior já encontrada possuía um metro de comprimento e pinças que chegavam a 16 centímetros. Na época, ele era um dos poucos animais que viviam em terra firme, o que fazia do animal um dos primeiros grandes predadores em seu ambiente.

O Praearcturus gigas, de acordo com o estudo, consumia uma ampla variedade de presas. Ele poderia caçar pequenos artrópodes na terra, assim como peixes e outros animais maiores na água. Além disso, os fósseis indicam que a espécie de escorpião pode ter sobrevivido 40 milhões de anos.

Continua após a publicidade

A pesquisa reforça que a identidade do animal é importante, pois poderá dar aos cientistas novas informações sobre um período distante e decisivo na história da Terra: a ocupação do ambiente terrestre por formas de vida mais complexas.