Uma seleção dos melhores brancos, tintos e espumantes por até 110 reais

As novidades, tendências e delícias do mundo do vinho sem um gole de “enochatismo”. Marianne Piemonte é jornalista, sommelière e empresária do mercado de vinhos.

Pode parecer uma tarefa simples, comprar um vinho e levar para um jantar ou um encontro com uma amiga, mas, diante de tantas opções e ofertas, muitas pessoas sentem-se intimidadas. Com medo de errar, optam sempre pelas mesmas marcas, mesmas uvas e mesmos rótulos. Eu sei, já estive neste lugar. Outro item que define a compra de vinho é o preço. Nesta coluna já falamos que uma conversa com um sommelier deve começar pelo valor que se pretende investir. Isso vai definir o quão raro, qual a região e a complexidade do que se está levando. A boa notícia é que atualmente é possível ter acesso a ótimos vinhos, tecnicamente muito bem vinificados, com valores possíveis e muito convidativos. “Muitos vinhos não chegam ao estrelato, porque não tem grande investimento em marketing, mas têm muita qualidade para tal”, disse Adolar Hermann, proprietário de Decanter e exímio degustador, durante uma de suas confrarias. A partir desta semana, uma vez por mês, a coluna irá trazer listas de vinhos de ótimo custo-benefício que degustei e conheço para facilitar a missão dos consumidores e enoapreciadores diante das gôndolas. Nesta estreia, vamos falar de bons rótulos por até R$ 110.

1. Espumante Cabriz Bruto DOC – R$ 110 Um espumante feito pelo método clássico, ou champenoise, quando a segunda fermentação acontece na garrafa, proveniente do Dão, Portugal. Normalmente essa técnica produz vinhos com mais corpo, mas este é fresco, saboroso, sem perder a untuosidade do estilo. As uvas são outra surpresa: Encruzado, Bical e Malvazia Fina. Para um vinho que fica 18 meses na cave, mas 3 na garrafa antes da comercialização, o valor está ótimo.

2. Don Guerino Torrontés Vintage – R$ 79 Vem da nossa Serra Gaúcha este branco muito fresco, jovem e para consumo imediato. Eu degustei numa varanda de praia no final do dia, petiscando mix de nuts torradinhas e recomendo. O simpático rótulo traz o Fiat600 (1973) que o enólogo Bruno Motter usou durante o tempo que morou em Mendoza para o curso de enologia.

3. Tempos de Góes Sauvignon Blanc – Reserva 2023 – R$ 98 Vinho ganhou neste ano medalha de bronze na Decanter Wine Awards, em Londres, uma das mais respeitadas e sérias competições de vinho do mundo. Em anos anteriores ele foi já prata na Inglaterra, além das premiações brasileiras. Vinho muito fresco, produzido pelo método de colheita de inverno, nos vinhedos próprios em… São Roque, sim, São Roque, cidade nos arredores de São Paulo que era conhecida no passado apenas por fazer vinhos baratos de garrafão! Agora, como mostram rótulos como o Tempos de Góes Sauvignon Blanc, a produção deu um tremendo salto de qualidade. O Tempos é a harmonização perfeita para tudo que levar molho pesto, como salada caprese ou uma massa. Ou, dica infalível, prove com queijo de cabra.

4. Cabriz Colheita Selecionada Tinto – R$ 79 Um corte das uvas Alfrocheiro, Aragonez e Touriga Nacional, provenientes do Dão, região centro-norte de Portugal. Com 13% de álcool e 6 meses de amadurecimento em barricas de carvalho francês. Frutado, fácil de beber, com ótima relação preço-qualidade. Acompanha muito bem carnes vermelhas e massas com molho ao sugo e bolonhesa.

5. Alta-Yarí Malbec 2022 – R$ 97,90 Um Malbec vivo e fresco, amadurecido em inox, de corpo médio. Boa pedida para acompanhar uma linguiça cuiabana na brasa ou uma massa com molho vermelho.

6. Pinot Noir – Terra Fiel – R$ 88 Para quem está iniciando no mundo do vinho este é um Pinot Noir de livro: tem cor, aromas e todas as características que se espera dessa uva de origem francesa, mas é plantada e vinificado aqui na nossa Campanha Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Conheci o vinho em uma degustação no Dalva e Dito, tive a oportunidade de conhecer a jovem e brilhante enóloga gaúcha, Paula Schenato, e te garanto que é uma ótima compra.

7. Cepas Cabernet Franc Penedo Borges – R$ 99 Um vinho com bom corpo e muita elegância e que está no top do Guia dos Vinhos, na categoria entre R$ 100 e R$ 200. Nas safras anteriores dessa bodega boutique de Alto Agrelo, em Mendoza, Argentina, ele tinha 15% do mosto envelhecido em madeira, mas a nova safra vem sem madeira para que se perceba muito do terroir, da qualidade da uva e da vinificação. Produção pequena e valiosa.

8. 8. Silk & Spice Red Blend 2021 – R$ 110 Lançamento mundial da portuguesa Sogrape, empresa que tem entre seus projetos do popular Mateus rosé ao desejado Barca Velha, da Casa Ferreirinha. Acaba de chegar ao mercado brasileiro o tinto Silk & Spice Red Blend 2021. Um blend das uvas Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Baga, Shiraz e Tinta Roriz. É muito fácil de beber, com boa fruta e coringa de harmonização.