Qual é o melhor destino do mundo para harmonizar viagens com vinhos

As novidades, tendências e delícias do mundo do vinho sem um gole de “enochatismo”. Marianne Piemonte é jornalista, sommelière e empresária do mercado de vinhos.

Atualizado em 13 out 2023, 12h04 - Publicado em 13 out 2023, 12h00

Por Marianne Piemonte Atualizado em 13 out 2023, 12h04 - Publicado em 13 out 2023, 12h00

Os monumentos históricos italianos, como Coliseu e a Fontana de Trevi, atraem anualmente turistas de todo mundo, mas, sem dúvida, as vinícolas representam a parte mais saborosa desse grande patrimônio histórico e cultural do país. Além de ser o maior produtor de vinho do mundo, com 49,8 hectolitros/ano, a Itália é também líder mundial do turismo enogastronômico. A atividade movimenta 5 bilhões de euros por ano, sendo que metade dessa cifra se refere à venda de vinhos e tours pelas vinícolas (os demais 2,5 bilhões representam a soma de gastos com estadia e alimentação).

São 255 mil vinícolas ativas em todo território italiano, de norte a sul, nas montanhas ou nível do mar. Por isso, a oferta de experiências de enoturismo é imensa, com excelentes propostas para todos os gostos. “Visitar uma vinícola é uma experiência imperdível”, diz a travel designer e enófila Ana Paula Tamarozi que, neste mês, completa 29 anos de Itália. Paulistana de Moema, ela foi garota propaganda da Soda Limonada Antártica na adolescência. Agora, vive há mais tempo na Lombardia do que já morou em São Paulo. Totalmente incorporada à “Dolce Vitta”, foi Ana Pajla quem preparou para a coluna uma lista de 10 vinícolas que valem a visita. Os critérios foram os seguintes: bons vinhos seguidos por arquitetura, natureza e a degustação. “Visitar esses lugares é fazer uma imersão na cultura do vinho, que faz parte do dia-dia do italiano. É a melhor oportunidade para conhecer pequenas realidades, é uma inesquecível experiência cultural”, enumera Ana Paula.

Mas diante de tantas opções como escolher o melhor roteiro sem cair nas visitas mais comerciais e turísticas? Antes de mais nada, escolha o tipo de vinho que você mais gosta: a especialização produtiva é grande, nem todas as vinícolas produzem tintos, brancos e espumantes. Informe-se também sobre as excelências da região que você está visitando. E, não custa lembrar: agende tudo com antecedência! Há festivais anuais nas colinas do Prosecco ou na Franciacorta, mas eles são muito concorridos e não dá para chegar lá de última hora.

E para você que está programando uma viagem para a Itália e quer incluir esse tipo de experiência na sua viagem selecionamos 10 vinícolas, em 10 regiões italianas, para você incluir no seu roteiro.

Lombardia

Bellavista

Localizada na região de Franciacorta, na província de Brescia perto do Lago de Iseo. Neste cenário maravilhoso é possível degustar a excelência dos vinhos espumantes italianos rodeados pelas mais belas vinhas da região e por obras de design verdadeiramente únicas.

Sicília

Benanti

A região do Etna, vulcão ainda ativo da Sicília na província de Catania, sempre inspirou enólogos e amantes do vinho. Cada uma das suas encostas tem a sua própria história e apresenta um conjunto irrepetível de características de terroir e climáticas. Uma experiência única!

Vêneto

Colvetoraz

Situada em Santo Stefano di Valdobbiadene, nas colinas de Cartizze, pátria de Prosecco de excelência e patrimônio da UNESCO, a vinícola Col Vetoraz oferece degustações de vinhos nobres em uma paisagem de tirar o fôlego.

Toscana

Castello di Bolgheri

Vinícola toscana, a mais antiga da zona (1796), situada na cidade de Bolgheri dentro de um castelo medieval, no interior da Costa Etrusca. A vinícola costeia o famoso Viale dei Cipressi e faz parte da região onde é produzido o famoso vinho Sassicaia. Nas experiências oferecidas é prevista também a degustação do “olio extravergine di oliva” produzido pela casa.

Puglia

Masseria Li Veli

Na região do Salento, entre o Mar Adriático e o Mar Jônico, encontra-se a Masseria Li Veli. Construída no final do século XVII por um marquês salentino neste lugar histórico por onde passaram gregos e romanos. Um século mais tarde, uma família de vinicultores toscanos transformou-a em uma das mais importantes vinícolas da Puglia.

Continua após a publicidade

Friuli Venezia Giulia

Bastianich

Joe Bastianich, empresário americano do setor de restaurantes de origem italiana e muitas vezes jurado do Master Chef Itália, produz nas colinas orientais da região Friuli Venezia Giulia vinhos que fazem parte da tradição, com raízes muito profundas da própria família migrada dos EUA.

Piemonte

Mascarello

Vinícola que faz das tradições de boas-vindas e hospitalidade o seu cartão de visitas. Situada no centro da cidade de La Morra, região de Langhe, a vinícola é o lugar onde perfeito para pode apreciar as degustações dos vinhos da casa, admirando a paisagem encantadoras das colinas tombadas pela da Unesco e respirando uma atmosfera de outros tempos.

Continua após a publicidade

Campagna

Sorrentino Vesuvio

Lacryma Christi, uma vinha autóctone da região do Vesúvio, onde a lenda e a história do vinho produzido pela Vinícola Sorrentino se entrelaçam, o sagrado e o profano se misturam e dão vida a um conto mágico de sabor e fé. As experiências oferecidas aos visitantes são ricas em história e emolduradas com o majestoso fundo do Vesúvio e do Golfo de Nápoles.

Trentino Alto Adige

Abbazia di Novacella

Continua após a publicidade

Desde a sua fundação em 1142, os monges da Abbazia di Novacella já cultivavam uvas para a produção de vinhos. Aqui a cultura do vinho há mais de 900 anos.

A vinícola da abadia é uma das vinícolas mais antigas do mundo. Por muitos séculos produziu somente o vinho necessário ao consumo dos seus habitantes. Hoje é uma das vinícolas mais renomadas da região, apreciada por amantes de vinhos e críticos especializados.

Ligúria

Cantina Capellini

Uma pequena vinícola das Cinque Terre que trabalha para manter viva a tradição e as memórias da produção vinícola que, ao longo dos milênios, produziu vinhos aclamados por reis, papas e poetas. Aqui se cultivavam uvas desde a época em que Gênova era uma colônia grega e o Império Romano iniciava suas conquistas.

Hoje esta herança é mantida viva com os olhos postos no futuro. Degustações imperdíveis contemplando a beleza da vinha e da paisagem com vista para o mar.

Continua após a publicidade

Fontes:

Osservatorio di Unione Italiana Vini com base nos dados ISTAT 2020

Coldiretti – Federazione Coltivatori Diretti – Outubro 2022

Publicidade

Siga