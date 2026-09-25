Prejuízo milionário: o roubo de vinhos valiosos que está chocando a Itália

As novidades, tendências e delícias do mundo do vinho sem um gole de “enochatismo”. Marianne Piemonte é jornalista, sommelière e empresária do mercado de vinhos.

As novidades, tendências e delícias do mundo do vinho sem um gole de “enochatismo”. Marianne Piemonte é jornalista, sommelière e empresária do mercado de vinhos.

Um roubo de grandes proporções atingiu uma das regiões mais importantes do vinho italiano. Na noite entre 16 e 17 de setembro, mais de 3 000 garrafas de Barolo foram levadas da vinícola Conterno Fantino, em Monforte d’Alba, no Piemonte. O prejuízo é estimado em centenas de milhares de euros.

Segundo a imprensa italiana, o grupo agiu durante cerca de três horas e demonstrou conhecer em detalhes a propriedade e a localização das garrafas. As imagens das câmeras de segurança mostram homens com o rosto coberto e roupas escuras entrando na vinícola e utilizando um empilhadeira da própria empresa para movimentar as caixas.

Foram levadas principalmente garrafas das safras 2021 e 2022, incluindo formatos Magnum (garrafas de 1,5l) e Jeroboam (formato que carrega 4,5l) e rótulos de grande procura, entre eles o Barolo Ginestra Vigna Sorì Ginestra.

A fuga também teria sido cuidadosamente planejada. Os ladrões carregaram as garrafas em dois furgões da própria vinícola e os empurraram, com o motor desligado, até alcançarem uma estrada provincial. Só então os veículos foram ligados, numa tentativa de evitar que o barulho despertasse os moradores da região. Os furgões ainda não haviam sido localizados nas informações divulgadas pela imprensa consultada.

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A polícia da pequena cidade de Bra, na região, investiga o caso e analisa as imagens das câmeras e outras evidências. A hipótese de um furto planejado ou mesmo realizado sob encomenda é considerada pelos investigadores, justamente pela seleção das garrafas e pelo conhecimento demonstrado pelos autores do crime.

Há, porém, um problema para quem eventualmente tentar revender a carga: mais de 3 mil garrafas de Barolo de produtores reconhecidos não são exatamente uma mercadoria fácil de fazer desaparecer no mercado ilegal. A própria vinícola fez um apelo para que qualquer pessoa que receba ofertas consideradas anormais ou suspeitas entre em contato com as autoridades.

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O caso chama atenção também porque não é um episódio isolado. A imprensa italiana registrou outro grande roubo de vinhos no Piemonte neste ano, com cerca de 3 mil garrafas levadas da vinícola Banfi, em Strevi, em julho.