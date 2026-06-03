As novidades, tendências e delícias do mundo do vinho sem um gole de “enochatismo”. Marianne Piemonte é jornalista, sommelière e empresária do mercado de vinhos.

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O 3º Festival de Vinhos de Inverno da Serra dos Encontros, em Espírito Santo do Pinhal (SP), inova com foco em experiências e gastronomia. Chefs renomados, como Jefferson Rueda, farão shows culinários e criarão pratos exclusivos nas vinícolas, transformando o evento em um verdadeiro espetáculo de sabores. Descubra as novidades!

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Esqueça as clássicas fórmulas de feiras e festivais de vinho: taça na mão, algumas degustações, lojinha de souvenirs e música ao fundo. A terceira edição do TurisAgro: Festival de Inverno, da Serra dos Encontros, marcada para os dias 31 de julho e 1º de agosto, em Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo, parece ter entendido algo importante: hoje, as pessoas viajam por experiências, não apenas por rótulos.

A prova está na principal novidade deste ano. Em determinado momento da programação, o festival literalmente dá uma pausa. Não é força de expressão. Durante uma hora, o palco principal vira cozinha e o chef estrela da casa, Jefferson Rueda, assume os fogões diante da plateia em uma espécie de espetáculo gastronômico ao vivo. Enquanto explica técnicas, ingredientes e histórias (olha que ele é bom de prosa), prepara pratos que não serão vendidos. Serão distribuídos ali mesmo, para quem estiver assistindo.

A cozinha-show será apenas a ponta visível de uma estratégia maior. Os chefs convidados também comandarão os fogões nas vinícolas participantes ao longo do fim de semana, criando experiências exclusivas espalhadas pela região. Um sorteio ainda definirá quem estará em cada propriedade, mas a lista já demonstra a ambição do projeto. Os chefs estrelados estarão nas vinícolas Rancho Churrascada, Amana, Areia Branca, Barbara Eliodora, Casa Vinet, Estrada Real, Guaspari, Lattarini e Terra de Carvalho.

Além de Jefinho Rueda, como ele é mais conhecido, entre os nomes confirmados representando São Paulo estão Morena Leite, Tássia Magalhães e Mario Santiago. Do lado mineiro, o evento terá Flávio Trombino, Bruna Martins, Rodolfo Mayer e Flávio Molinari. Confira aqui o vídeo de apresentação do evento:

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A escolha faz sentido. Afinal, a Serra dos Encontros nunca foi apenas um território do vinho. Formada por Espírito Santo do Pinhal e Santo Antônio do Jardim, em São Paulo, além de Jacutinga e Albertina, em Minas Gerais, a região reúne quase 214 hectares de vinhedos plantados, 47 projetos vitivinícolas, além dos centenários cafecultores. O próprio nome, Serra dos Encontros, parece ter sido criado para justificar a convivência entre duas das bebidas mais fascinantes produzidas no Brasil: café e vinho.

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Os números da edição passada ajudam a entender por que o festival decidiu aumentar a aposta. Em 2025, foram cerca de 8 000 visitantes, 39 vinícolas participantes, 14 restaurantes de alta gastronomia, mais de 2.100 garrafas consumidas e milhões de impressões nas redes sociais.

Agora serão 40 vinícolas, doze operações gastronômicas e uma programação distribuída por diferentes espaços do evento, deixando para trás a lógica de concentrar tudo em um único palco.

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Os ingressos já estão à venda site da Wine Locals. Custam R$ 180, para um dia, ou R$ 335 para os dois dias, até 30 de junho. A partir dessa data passam para R$ 200 e R$ 380, respectivamente. O ingresso dá acesso aos shows musicais, estandes das vinícolas, aula-show de gastronomia e uma taça do evento.

O cenário será o Clube de Campo Caco Velho, em Espírito Santo do Pinhal. O festival acontece em uma das regiões mais interessantes do atual mapa do vinho brasileiro. Um lugar onde a viticultura de inverno já deixou de ser curiosidade acadêmica para se tornar argumento de mercado.