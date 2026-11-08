Imposto do Pecado: o vinho vai ficar mais caro ou estão fazendo tempestade na taça?

As novidades, tendências e delícias do mundo do vinho sem um gole de “enochatismo”. Marianne Piemonte é jornalista, sommelière e empresária do mercado de vinhos.

As novidades, tendências e delícias do mundo do vinho sem um gole de “enochatismo”. Marianne Piemonte é jornalista, sommelière e empresária do mercado de vinhos.

O mercado do vinho brasileiro encontra-se em estado de alerta. Desde que foram anunciadas as alíquotas do chamado Imposto do Pecado, com a Medida Provisória 1.399/2026, no último dia 4, parece que uma bomba caiu sobre importadores, distribuidores, produtores e comerciantes. A sensação é de que a garrafa vai ficar muito mais cara e que todo o esforço para tornar o vinho mais acessível no Brasil pode ir por água abaixo. A cobrança está programada para começar em 2 de fevereiro de 2027.

Algumas manifestações mais alarmistas começaram a divulgar que a nova taxa seria de 20% sobre o preço do produto. Para carregar no tom de indignação, posts do gênero afirmam que o Imposto do Pecado sobre o vinho é maior do que a taxa a ser aplicada sobre a cerveja.

O nome Imposto do Pecado, aliás, não é uma invenção brasileira. Vem da expressão inglesa sin tax, usada internacionalmente para designar tributos sobre produtos associados a hábitos considerados prejudiciais, como jogos de azar e tabaco, por exemplo. Ganhou espaço na linguagem popular e na economia política com um misto de ironia, resignação e julgamento moral. Para o economista e sommelier Mauro Salvo, há uma dose de ironia no termo. “Para desestimular o vício, o Estado acaba por se beneficiar financeiramente dele”, critica

Mas o que muda efetivamente?

Conversei com Felipe Galtaroça, CEO da consultoria Ideal BI, que acompanha de perto os números e os movimentos do mercado, para tentar separar o susto da realidade. E a conclusão é menos assustadora do que o tom do debate que tomou conta do setor.

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Primeiro, é preciso entender o que está mudando. O Imposto Seletivo, apelidado de Imposto do Pecado, entra no lugar do IPI, que hoje incide sobre os vinhos. Na comparação apresentada por Galtaroça, o IPI é de 6,5%, enquanto a alíquota anunciada para o novo imposto é de 8%. “Ou seja, não se trata simplesmente de acrescentar mais 8% à carga tributária atual: há a substituição de um tributo por outro”, explica.

Na ponta do lápis, a diferença é de 1,5 ponto percentual. E, segundo as estimativas da Ideal BI, o impacto sobre o preço final pode ficar na faixa de 2% a 3%, dependendo da estrutura da operação.

Ou seja, estamos falando de uma dimensão bastante diferente dos 20% que chegaram a ser mencionados nos primeiros debates sobre o Imposto Seletivo. “O impacto para o consumidor não será grande”, observa Galtaroça. É claro que qualquer aumento de custo preocupa, ainda que seja pequeno.

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O mercado chega a essa mudança tributária depois de um período difícil. Segundo Galtaroça, o ano de 2026 foi marcado por um inverno de vendas especialmente fraco. Contribuíram para essa ressaca comercial a perda de poder de compra, o endividamento das famílias, a preocupação crescente com saúde, o boom das canetas emagrecedoras e as campanhas para a redução do consumo de álcool. Esse contexto ajuda a explicar como o mercado de vinhos está preocupado com a mudança tributária.

Para Galtaroça, o grande problema não está necessariamente no preço que o consumidor vai pagar, mas no caixa das empresas. E aqui está um ponto importante, especialmente para quem importa vinho. Com o novo sistema, o imposto passa a ser recolhido no desembaraço aduaneiro, em vez de funcionar no modelo anterior de débito e crédito na saída do importador. O resultado é uma necessidade de desembolso de capital cerca de 25% maior no momento da nacionalização da mercadoria.

Em um cenário de juros elevados e empresas pressionadas por custos financeiros, não é pouca coisa. O importador terá de colocar mais dinheiro na operação antes mesmo de vender a garrafa. Isso pode apertar o caixa e exigir ajustes de planejamento. Mas não significa que esse valor será automaticamente repassado ao consumidor.

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O Brasil continua sendo um mercado de oportunidades para os produtores internacionais, mas isso não significa que o consumo esteja crescendo na mesma velocidade da oferta. A importação brasileira dobrou em dez anos, observa Galtaroça, mas o crescimento efetivo do mercado, considerando os estoques, foi de aproximadamente 20% no período — uma média de 2% ao ano. E há um detalhe: mais da metade do volume considerado nesses cálculos corresponde a vinhos de mesa e suaves.

Para a próxima década, o especialista prevê um mercado de menos volume e maior valor agregado: consumidores comprando menos, mas escolhendo produtos de maior valor. É uma transformação que já exige atenção da indústria, independentemente da reforma tributária.

E o acordo Mercosul-União Europeia?

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Aqui está uma das confusões que mais merecem ser desfeitas. Há quem esteja dizendo que o Imposto do Pecado pode acabar com os benefícios conquistados pelo acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. “Não é verdade”, afirma Galtaroça.

São coisas diferentes. O acordo comercial prevê a redução gradual das tarifas de importação entre os blocos. O Imposto Seletivo é um tributo interno, previsto na reforma tributária brasileira, que incide sobre determinadas categorias de produtos. Um não cancela o outro.

Como explica Galtaroça, o eventual aumento de custo provocado pela mudança tributária é relativamente pequeno diante dos benefícios tarifários que o acordo pode proporcionar ao longo do tempo. Portanto, não faz sentido dizer que a reforma tributária apaga o que foi negociado entre os dois blocos. O vinho europeu continuará podendo se beneficiar da redução gradual das tarifas de importação, conforme as regras e o cronograma do acordo.

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Se há uma notícia positiva nessa história, ela está menos no Imposto Seletivo e mais na própria reforma tributária. A transição promete simplificar um sistema que hoje é um verdadeiro labirinto para quem importa e distribui vinhos no Brasil. A unificação de tributos e a redução das diferenças entre os estados podem facilitar a circulação das mercadorias e diminuir distorções logísticas. A expectativa é que, ao longo da transição até 2033, vender para diferentes regiões do país se torne menos complicado.

Isso não elimina os problemas do setor. A necessidade de capital dos importadores é real, o mercado enfrenta uma demanda mais resistente e a tributação das bebidas continua sendo uma discussão importante. Mas talvez seja hora de trocar o pânico pela calculadora.

O vinho brasileiro e o importado têm desafios suficientes pela frente. Não precisam de mais uma tempestade — ainda mais quando, desta vez, a conta parece ser bem menor do que o trovão anunciado em análises mais apressadas.