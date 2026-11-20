As novidades, tendências e delícias do mundo do vinho sem um gole de “enochatismo”. Marianne Piemonte é jornalista, sommelière e empresária do mercado de vinhos.

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Em parceria com a Miolo, a Ambev lança o Vinho do Zé e desafia o elitismo do mercado tradicional. A proposta une preços acessíveis e entrega rápida para atrair novos paladares sem regras ou pompa. Descubra como a gigante da cerveja quer revolucionar o hábito de consumo da bebida.

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Em tempos de polarização, há alianças que parecem tão improváveis quanto ver corintianos aplaudindo palmeirenses. Mas, no mercado de bebidas, a rivalidade entre cerveja e vinho pode estar caindo por terra graças a uma garrafa com nome de boteco, dentro de uma iniciativa da Ambev (sim, ela mesma, a gigante da cerveja).

Em parceria com a tradicional vinícola brasileira Miolo, da Serra Gaúcha (RS), a Ambev lançou o Vinho do Zé, primeiro rótulo próprio do Zé Delivery, o braço de entregas da cervejaria. O nome do rótulo não poderia ser mais distante da pompa que costuma acompanhar o universo de Baco: nada de château, domaine, reserva especial, castelo europeu ou brasão de família. É Vinho do Zé mesmo.

A linha chegou ao mercado em três versões: branco, rosé e tinto. Este último é um corte de Cabernet Sauvignon e Syrah. O preço sugerido no lançamento era de R$ 39,90. E a distribuição segue a lógica que consagrou o aplicativo: basta pedir pelo celular para receber a bebida em casa, inclusive gelada.

Na Black Friday, o produto chegou a aparecer por R$ 9,99 em alguns supermercados. Um preço que, convenhamos, faria muito enófilo torcer o nariz. Por outro lado, é um valor sedutor para convencer alguém a trocar a cerveja por uma taça de tinto.

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A iniciativa tem algo de espirituoso. Enquanto uma parte do mercado do vinho se queixa da queda no consumo e discute como conquistar novos públicos, é justamente uma cervejaria que parece ter entendido que talvez seja preciso mudar não apenas o preço, mas também a conversa.

Há anos, a palavra democratização frequenta congressos, apresentações comerciais e discursos do setor. Mas nem sempre essa intenção se traduz na comunicação. Continuamos falando muito para quem já conhece a diferença entre um Grand Cru e um Gran Reserva, enquanto uma parcela enorme dos consumidores sequer se sente convidada a entrar nessa conversa.

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O Zé faz o caminho inverso. Não exige conhecimento prévio, não apresenta uma aula sobre terroir e tampouco sugere que seja preciso uma ocasião especial para abrir uma garrafa. A mensagem é simples: vinho também pode fazer parte do churrascão da turma ou daquela noite em que ninguém está disposto a sair de casa. Nada parecido com os bares de vinho tão na moda em que a porção de manjubinhas vem com três unidades (deliciosas, sim, mas apenas três) e a bebida é servida milimetricamente medida.

É claro que preço e distribuição não resolvem todos os desafios do setor. E colocar um rótulo popular no mercado não significa, automaticamente, formar novos consumidores ou construir uma cultura de vinho. Mas há mérito em tentar aproximar a bebida de hábitos que já existem, em vez de esperar que o consumidor se adapte aos rituais tradicionais da categoria.

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Para a Miolo, a parceria também representa uma oportunidade de alcançar um público diferente, com a força de distribuição e a inteligência de mercado de uma companhia que conhece muito bem o consumidor brasileiro.

A maior provocação do Vinho do Zé não está dentro da garrafa, mas no espelho que ele coloca diante do próprio mercado. Se a cerveja consegue conversar com milhões de brasileiros sem pedir licença, por que o vinho ainda insiste em falar tantas vezes apenas com os iniciados?

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No fim das contas, democratizar não é apenas vender mais barato. É fazer com que mais gente se sinta à vontade para abrir uma garrafa. E, se depender do Zé, nem precisa saber pronunciar Cabernet Sauvignon para começar.