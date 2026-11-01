A Ribera del Duero é um dos destaques da nova invasão de vinhos espanhóis no Brasil

As novidades, tendências e delícias do mundo do vinho sem um gole de “enochatismo”. Marianne Piemonte é jornalista, sommelière e empresária do mercado de vinhos.

As novidades, tendências e delícias do mundo do vinho sem um gole de “enochatismo”. Marianne Piemonte é jornalista, sommelière e empresária do mercado de vinhos.

O mundo do vinho está de olho no Brasil. Enquanto mercados tradicionais da Europa enfrentam queda no consumo, excesso de estoques e mudanças nos hábitos dos consumidores, regiões produtoras buscam novos destinos para seus rótulos. O programa AL VINO, que vai ao ar na VEJA+TV no próximo dia 17, às 21h, destaca a estratégia da espanhola Ribera del Duero, que vê no mercado brasileiro uma oportunidade importante de expansão. “O Brasil é hoje um oásis”, afirma Pablo Baquera, diretor de marketing do Consejo Regulador de la D. O. Ribera del Duero, que esteve no país nesta semana.

A declaração faz sentido quando se observa o cenário internacional: enquanto o consumo de vinho sofre retração em diversos mercados, a região espanhola registra avanço no Brasil. Segundo dados apresentados pela denominação, em 2025 houve crescimento de 23,1% em valor nas vendas ao mercado brasileiro.

A aproximação não é por acaso. Atualmente, 52 vinícolas da Ribera del Duero já oferecem seus vinhos no país, número que Baquera acredita que deve aumentar nos próximos anos. O interesse brasileiro também se explica pela afinidade com o estilo da região: os tintos ainda representam cerca de 84% do consumo nacional de vinhos em volume, justamente a categoria que consagrou a denominação espanhola.

Uma história muito mais antiga que a denominação

Localizada no coração da Espanha, no vale do rio Duero — o mesmo que deságua em Portugal com o nome de Douro —, a região tem uma tradição vitivinícola de mais de 2. 500 anos. Há vestígios arqueológicos de produção e consumo de vinho que remontam ao século V antes de Cristo, incluindo recipientes encontrados na antiga cidade de Pintia com resíduos da bebida. Séculos depois, um mosaico dedicado a Baco reforçaria a presença do vinho na cultura local.

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Na Idade Média, a atividade já era organizada. No século XII surgiram regras para a vindima e, no século seguinte, normas para a comercialização, como a regra instituída em 1345 de que o vinho deveria sair da região vedado para evitar fraudes. Também são dessa época as tradicionais adegas subterrâneas espalhadas pelo território, construídas para que a fermentação da bebida acontecesse de forma mais controlada, evitando o calor dos verões, que pode chegar a 42 graus.

A Denominação de Origem, porém, é relativamente jovem. Foi criada em 1982, por iniciativa de cinco produtores e cinco cooperativas que acreditavam no potencial da Tempranillo cultivada na região. Naquele momento, eram apenas dez vinícolas. Hoje, são 317, distribuídas por 27. 470 hectares de vinhedos e envolvendo quase 5 mil viticultores. “É uma região pequena. Há vilarejos com 60 pessoas se incluirmos os gatos. Alguns produtores têm vinhas como jardim, por isso se fazem vinhos de muita qualidade, com produção limitada”, explica Vinicius Santiago, o único sommelier brasileiro que tem certificação da DO espanhola. Como resultado disso, não há vinhos econômicos provenientes da região. Na degustação realizada recentemente para apresentar as vinícolas da área, pude provar vinhos com valores entre R$ 300 e R$ 2. 200.

Mostrar ao mundo a qualidade desses pequenos produtores não foi uma tarefa fácil. Baquera destaca dois nomes que tiveram papel decisivo na projeção internacional da Ribera del Duero: Vega Sicilia e Tinto Pesquera. No início dos anos 1980, a repercussão internacional de Tinto Pesquera, que chegou a ser comparado pelo crítico Robert Parker ao lendário Petrus, ajudou a colocar a região no radar dos apreciadores de grandes vinhos.

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Do tinto potente ao branco de Albillo Mayor

A uva Tempranillo, conhecida localmente como Tinto Fino ou Tinta del País, continua sendo a grande protagonista. É dela que nascem os tintos que fizeram a reputação da região, em estilos que vão dos exemplares jovens e frutados aos vinhos de Crianza, Reserva e Gran Reserva, com maior estrutura e potencial de envelhecimento.

Mas quem pensa que Ribera del Duero produz apenas tintos potentes pode ter uma surpresa. Baquera observa que a região vem ampliando a diversidade de estilos. Os vinhos tradicionais, mais concentrados e estruturados, continuam presentes, mas produtores antigos e novos também buscam expressões mais frescas, com acidez marcada e fruta em evidência.

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A novidade mais significativa, no entanto, está nos brancos. Desde 2019, o Conselho Regulador autoriza a elaboração de vinhos brancos dentro da denominação, feitos principalmente com Albillo Mayor, uma variedade autóctone cultivada na região há séculos. “São vinhos com acidez pronunciada, bons aromas, fáceis de beber e com a estrutura que normalmente encontramos nos vinhos de Ribera del Duero”, explica Baquera. Ainda pouco conhecidos fora da Espanha, esses brancos podem ampliar as possibilidades da denominação em mercados internacionais — inclusive no Brasil.

O próximo destino: a mesa brasileira

Além de conquistar importadores, distribuidores e consumidores, a região também aposta no enoturismo. A Rota do Vinho de Ribera del Duero reúne vinícolas abertas à visitação, hotéis e restaurantes, em uma estrutura que ajuda a transformar a experiência do vinho em uma viagem pelo território.

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Apesar de ser uma região relativamente pequena, Ribera del Duero é a segunda denominação espanhola que mais recebe visitantes, segundo Baquera. Entre os turistas internacionais, destacam-se americanos e mexicanos. O dirigente espera que os brasileiros também passem a descobrir a região de perto.

A ambição internacional é clara. Baquera cita Borgonha, Bordeaux e Chianti Classico como referências de denominações que conseguiram construir uma presença forte nos mercados globais, combinando identidade, reconhecimento e diversidade de estilos.

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Para o Brasil, a aproximação pode significar mais do que a chegada de novos rótulos espanhóis. É também uma oportunidade de conhecer uma região que combina história milenar, tradição de grandes tintos e uma nova geração de vinhos que começa a explorar outros caminhos.

Pablo Baquera e Ribeira Del Duero estarão em breve no AL VINO, da Veja+TV, para contar mais sobre a região, seus produtores e os vinhos que querem conquistar o paladar brasileiro.