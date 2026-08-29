Terra do vinho de garrafão em SP se reinventa com rótulos de luxo

As novidades, tendências e delícias do mundo do vinho sem um gole de “enochatismo”. Marianne Piemonte é jornalista, sommelière e empresária do mercado de vinhos.

As novidades, tendências e delícias do mundo do vinho sem um gole de “enochatismo”. Marianne Piemonte é jornalista, sommelière e empresária do mercado de vinhos.

Localizada a 60 quilômetros da capital, São Roque é a região mais tradicional de produção de vinhos do estado. Durante muito tempo, foi associada a produtos adocicados de baixa qualidade, feitos com uva americana e vendidos em garrafões de 5 litros envoltos em treliça. No terreno do turismo, era conhecida por excursões populares realizadas aos domingos. Parecia impossível mudar essa imagem.

Nos últimos anos, no entanto, o panorama vem mudando graças a grandes investimentos. De uns tempos para cá, os produtores locais começaram a investir em vinhos de alta qualidade, que conquistaram medalhas em importantes avaliações. A infraestrutura para visitantes também começou a se sofisticar, de forma a atender o público que vem da capital em busca de conforto e novas experiências. Com isso, a região desponta como uma das promissoras do país em investimentos ligados à viticultura.

Quem lidera essa transformação é uma empresa familiar centenária, o Grupo Góes, que pretende tirar do papel um projeto que combina hotel, condomínio de alto padrão, vinhedos e experiências de enoturismo. A ideia é ocupar parte de uma área de mais de 100 hectares que pertenceu à italiana Cinzano nos anos 1950 и que hoje integra o patrimônio do clã.

Ali será erguido um hotel boutique, com investimento estimado em 15 milhões de reais, além de um condomínio de casas. Toda essa estrutura ficará pronta entre 2029 e 2031. “É para aquela pessoa e para aquela família que gostam de vinho e da boa vida do interior”, explicou Claudio Góes, quarta geração da família, durante uma conversa para o programa Al Vino, exibido na última terça-feira, na Veja+TV .

Confira aqui o episódio:

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O modelo da Góes é inspirado em empreendimentos como o The Vines, em Mendoza, na Argentina. No caso do condomínio, a proposta em estudo prevê que o comprador possa se tornar sócio da vinícola ou aderir a um sistema de assinatura das garrafas produzidas ali, em toda safra. Ao lado do investimento na hotelaria de alto padrão, o conjunto surge por um motivo bastante pragmático: a demanda já existe.

A Góes recebe atualmente entre 5 mil e 6 mil pessoas por fim de semana, número que pode dobrar nos feriados prolongados. Casamentos, confrarias, reuniões corporativas e outros eventos também já fazem parte da rotina da vinícola. O hotel, portanto, que vem nessa boa onda criada pelo enoturismo, é quase uma consequência do movimento que a própria família ajudou a criar.

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De tropeiro a produtor de vinhos

A história começou muito antes de qualquer projeto imobiliário. O bisavô de Claudio, Benedito de Góes, era tropeiro. Levava produtos agrícolas de São Roque para o Mercado da Cantareira, em São Paulo, montado em um carro de bois e voltava com armarinhos para a região. Também produzia vinho de maneira artesanal, como tantas famílias de origem portuguesa que se estabeleceram por ali.

A uva, naquele momento, era mais do que uma escolha gastronômica. Era uma alternativa econômica. O café não havia prosperado como em outras regiões por causa do inverno rigoroso e da altitude. A videira acabou encontrando ali uma oportunidade.

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Foi Gumercindo Góes, filho de Benedito, quem profissionalizou a produção. Nas décadas seguintes, a família cresceu e chegou à quarta geração, representada hoje por Claudio. Mas os Góes não querem viver apenas da memória. A transformação mais interessante talvez esteja na criação da Philosophia.

A história começou em 2014, quando uma estiagem provocou uma maturação excepcional das uvas. O vinho produzido naquela safra apresentou tanta qualidade que ganhou um novo rótulo: Philosophia. Depois veio a dupla poda e a possibilidade de colher uvas no inverno. A qualidade aumentou, vieram premiações internacionais e a família tomou uma decisão: o vinho que havia nascido como um rótulo merecia uma vinícola própria.

Assim, a Philosophia nasceu do vinho — e não o contrário. Hoje, são cerca de 40 hectares naquela propriedade, dos quais 25 a 30 hectares estão dedicados às uvas de colheita de inverno. A produção da linha fica na faixa de 80 mil a 100 mil garrafas anuais.

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É uma escala pequena diante dos cerca de 9 milhões de litros anuais produzidos pelo grupo. Mas é justamente essa diferença que define a estratégia: a Góes mantém sua produção tradicional enquanto a Philosophia experimenta com vinhos de maior valor agregado e pequenos lotes.

A nova fase

A mudança não acontece apenas dentro da vinícola. São Roque é uma das primeiras regiões brasileiras a cultivar uvas, desde o período da colonização portuguesa. Durante décadas, porém, ficou associada principalmente aos vinhos de mesa.

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Agora, a história começa a ganhar outro capítulo. A Philosophia já acumula 16 medalhas na Decanter. E o enoturismo virou uma das grandes forças do negócio.

A colheita ao luar é um exemplo dessas experiências “premium”. Durante algumas semanas do ano, pequenos grupos participam da colheita, seguem para um jantar na sala de barricas e terminam a experiência ao redor de uma fogueira. O projeto chegou a ser apresentado como case na mais recente edição do Fórum de Enoturismo das Américas.

Há também passeios de bicicleta, jornadas de quadriciclo e corridas entre os vinhedos. Uma delas chegou a reunir 1 000 participantes. Agora, a família prepara até uma “maratoma”, uma corrida com vinho inspirada nas chamadas “beer runs”.

Em breve, o espaço onde está a nova vinícola poderá ser também o lugar onde algumas pessoas vão querer acordar entre os vinhedos, tomar café da manhã olhando as parreiras e voltar para casa com algumas garrafas da safra debaixo do braço.

Do carro de boi ao resort entre os vinhedos, a trajetória da família Góes é daquelas que dão orgulho. Uma história construída ao longo de gerações, sem perder de vista o passado — mas sempre mirando o próximo capítulo.