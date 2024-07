Uma por todas, todas por uma

A medalha de bronze na ginástica artística feminina por equipes é a coroação de uma onda que cresce há muitos anos, ganhou volume com o ouro e a prata de Rebeca Andrade na Tóquio olímpica da pandemia, há três anos, e agora ganha novo relevo. Sim, como Rebeca não há ninguém – nos quatro aparelhos ela teve a nota mais alta entre as colegas. Mas o Brasil tem um grupo, sim, e ele merece ser celebrado. São meninas que praticamente vivem juntos, treinando no excelente centro de treinamento da Barra da Tijuca, no Rio. Julia Soares, Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira, Jade Barbosa e Flávia Saraiva fizerem história. Foi suada a medalha, que só viria na derradeira participação de Rebeca, na última rotação, no salto – com desempenho acima até de Simone Biles.