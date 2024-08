Um gosto amargo para o vôlei feminino

Giro VEJA - quinta, 8 de agosto

Em resposta ao governo da Nicarágua, Brasil decide expulsar embaixadora

O governo Lula vai expulsar a recém-chegada embaixadora da Nicarágua no Brasil, Fulvia Patricia Matu. A decisão é uma resposta ao regime de Daniel Ortega, que expulsou o embaixador brasileiro no país, Breno de Souza Brasil da Costa. O motivo seria a falta do diplomata em um evento oficial. O resposta diplomática, a crise na Venezuela e a soltura do ex-diretor da PRF são destaques do Giro VEJA.