O sonho de Rebeca quando terminar as disputas na Olimpíada

Rebeca Andrade tem a sorte — e o azar — de ser contemporânea de Simone Biles. Instada a dizer o que significa ter perdido o ouro para a americana, que um jornalista chamou de extraterrestre, a brasileira riu: “Eu é que não quero ser extraterrestre”. Com o segundo lugar na prova individual geral, ela entrou para a história como a primeira mulher do Brasil com quatro medalhas olímpicas. A chance de ultrapassar ou igualar os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, que têm cinco medalhas, é grande: a paulista de Guarulhos ainda disputa as finais do salto, do solo e das traves. E depois? “Depois queria encontrar a Nicole Kidman, que eu adoro. Sei que ela está em Paris”. Quem está em Paris também, pela primeira vez na vida, é a mãe de Rebeca, a Rosa.