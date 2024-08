Agora não falta mais nada para Djokovic

Para Novak Djokovic, o maior vencedor de títulos de Grand Slam da história, com 24 troféus, a medalha de ouro era como o Santo Graal. Aos 37 anos, ele finalmente conseguiu, ao vencer Carlos Alcaraz por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 7/6. Foi um jogaço. Djokovic ficou emocionado – em cena rara para um atleta frio e vencedor há anos como ele. E, definitivamente, a realização do campeonato de tênis em um templo mítico como o saibro de Roland Garros ajudou a tornar o feito ainda mais relevante.