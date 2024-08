A noite sem fim do futebol brasileiro

Marta, numa das tribunas, chorava. “Fomos zebras, né”, ria, com alguma ironia, a autora do gol solitário na vitória por 1 a 0 contra a França. E lá vai o Brasil para uma surpreendente semifinal olímpica. Terá pela frente um páreo duro, a Espanha, campeã mundial – de quem, aliás, as brasileiras perderam na fase inicial, por 2 a 0. Mas pouco importa, agora, o que virá. A noite deste 3 de agosto em Nantes foi espetacular. Os 19 minutos de acréscimo, que viraram piada nas redes sociais, indicavam o infinito – quem sabe, até que a França empatasse. Mas não. O futebol feminino brasileiro dá uma boa lição ao masculino, que não se classificou para os Jogos de Paris. A semifinal será disputada na terça-feira, 6, em Marselha.