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Ciência

Zoo de São Paulo: Três novos filhotes de lobo-guará são apresentados ao público

Nascidos no fim de maio, os animais integram programa de conservação da espécie e já podem ser visitados em recinto aberto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 12h00 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h48
Lobo-guará adulto com pelagem marrom-avermelhada e crina preta, curvado sobre dois filhotes cinzentos em chão de terra, perto de uma cerca e vegetação verde
Pitanga com dois dos três filhotes: lobo-guará é classificado como vulnerável à extinção (Leandro Ferreira do Amaral/ Zoo SP/Divulgação)
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A partir desta quinta-feira, 30, os visitantes do Zoológico de São Paulo poderão conhecer os três novos filhotes de lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) abrigados no parque. Nascidos no dia 26 de maio, os animais deixaram a área técnica interna — onde passaram as primeiras semanas de vida sob cuidados intensivos de biólogos e veterinários junto à mãe — e foram transferidos para o recinto de visitação pública.

O trio é fruto do cruzamento entre a fêmea Pitanga e o macho Caju. Esta é a segunda ninhada bem-sucedida do casal, que já havia gerado outros dois filhotes em maio de 2025. O nascimento é um resultado direto do programa de reprodução sob cuidados humanos desenvolvido pela instituição. A reprodução assistida em cativeiro atua como uma das principais estratégias para manter a variabilidade genética e garantir populações de segurança de espécies ameaçadas. Atualmente, o lobo-guará é classificado como vulnerável à extinção pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Maior canídeo da América do Sul e um dos principais símbolos do bioma Cerrado, o lobo-guará possui uma linhagem evolutiva única, não sendo considerado nem lobo nem raposa. A espécie destaca-se por características físicas marcantes, como pernas longas, focinho alongado e pelagem avermelhada. O próprio termo “guará”, de origem tupi-guarani, significa “vermelho”. De hábitos onívoros, a dieta natural do animal inclui insetos, pequenos vertebrados e frutos, sendo a lobeira um de seus alimentos favoritos. Na natureza, as maiores ameaças à sobrevivência das populações silvestres são o avanço do desmatamento, a fragmentação de seu habitat e o alto índice de atropelamentos em rodovias.

A estreia dos novos moradores ocorre de forma simultânea à campanha promocional de férias “Todo Mundo Paga Meia”, que disponibiliza ingressos com desconto para compras antecipadas. Os interessados em visitar os filhotes podem adquirir entradas avulsas para o Zoo SP por R$ 69,90, ou optar por um combo de cinco atrações do complexo (que inclui Jardim Botânico e Simba Safari, entre outros) pelo valor de R$ 149,90. O Zoológico de São Paulo funciona diariamente, das 8h30 às 17h, sendo permitida a permanência no parque até as 18h. Endereço: Zoológico de São Paulo: Av. Miguel Estéfano, 4241 – Água Funda.

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