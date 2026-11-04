Zeptoverso: o que cientistas descobriram sobre o mundo 100 bilhões de vezes menor que átomo

Uma pesquisa liderada pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, encontrou evidências de um fenômeno raro que pode abrir caminho para a exploração de uma escala minúscula da natureza, apelidada de zeptoverso – um mundo 100 bilhões de vezes menor que um átomo. O estudo foi realizado com dados de um experimento no Grande Colisor de Hádrons (LHC), acelerador de partículas instalado na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), na fronteira entre a Suíça e a França.

A pesquisa identificou sinais de um tipo raro de decaimento de partículas subatômicas: ele ocorre em apenas uma a cada 10 bilhões de partículas beauty analisadas. Essas partículas contêm um tipo de quark chamado beauty (ou bottom) e têm vida extremamente curta, de cerca de 1,5 trilionésimo de segundo, antes de se transformarem em outras partículas. No processo observado, elas deram origem a dois múons, partículas semelhantes aos elétrons, mas mais pesadas.

O resultado é considerado um avanço após uma busca que começou em 1984. Para chegar a ele, os cientistas combinaram dados coletados em 2024 e 2025 com registros de experimentos anteriores, realizados entre 2011 e 2018. Técnicas de aprendizado de máquina também ajudaram a separar os sinais procurados do grande volume de informações gerado pelas colisões no acelerador.

O termo zeptoverso faz referência ao zeptômetro, unidade equivalente a um trilionésimo de um bilionésimo de metro (10⁻²¹ metro). Nessa escala, os pesquisadores esperam encontrar pistas sobre partículas e forças ainda desconhecidas, que poderiam ajudar a esclarecer questões fundamentais da física, como a natureza da matéria escura.

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Apesar do avanço, o resultado ainda não representa uma descoberta definitiva de uma nova partícula ou força. A análise alcançou significância estatística de 3,2 sigma – nível suficiente para indicar evidência de um fenômeno, mas abaixo dos 5 sigma exigidos como padrão para anunciar uma descoberta na física de partículas. Os resultados ainda não haviam passado por revisão por pares quando foram apresentados pelo Cern, na terça-feira, 3 de novembro.