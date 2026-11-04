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Ciência

Zeptoverso: o que cientistas descobriram sobre o mundo 100 bilhões de vezes menor que átomo

Pesquisa realizada em acelerador de partículas identificou sinais de um fenômeno raro que pode ajudar a investigar questões como a natureza da matéria escura

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 17h03
Visão aérea do interior do Grande Colisor de Hádrons (LHC) no CERN, mostrando o detector ATLAS com seus componentes cilíndricos e tubos laranjas e cinzas, cabos azuis e verdes, e uma estrutura circular central prateada, em um ambiente de alta tecnologia
Visão do interior do Grande Colisor de Hádrons (LHC) no CERN (Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear) (CERN/Divulgação)
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Zeptoverso: o que cientistas descobriram sobre o mundo 100 bilhões de vezes menor que átomo Priorize VEJA no Google

Uma pesquisa liderada pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, encontrou evidências de um fenômeno raro que pode abrir caminho para a exploração de uma escala minúscula da natureza, apelidada de zeptoverso – um mundo 100 bilhões de vezes menor que um átomo. O estudo foi realizado com dados de um experimento no Grande Colisor de Hádrons (LHC), acelerador de partículas instalado na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), na fronteira entre a Suíça e a França.

A pesquisa identificou sinais de um tipo raro de decaimento de partículas subatômicas: ele ocorre em apenas uma a cada 10 bilhões de partículas beauty analisadas. Essas partículas contêm um tipo de quark chamado beauty (ou bottom) e têm vida extremamente curta, de cerca de 1,5 trilionésimo de segundo, antes de se transformarem em outras partículas. No processo observado, elas deram origem a dois múons, partículas semelhantes aos elétrons, mas mais pesadas.

O resultado é considerado um avanço após uma busca que começou em 1984. Para chegar a ele, os cientistas combinaram dados coletados em 2024 e 2025 com registros de experimentos anteriores, realizados entre 2011 e 2018. Técnicas de aprendizado de máquina também ajudaram a separar os sinais procurados do grande volume de informações gerado pelas colisões no acelerador.

O termo zeptoverso faz referência ao zeptômetro, unidade equivalente a um trilionésimo de um bilionésimo de metro (10⁻²¹ metro). Nessa escala, os pesquisadores esperam encontrar pistas sobre partículas e forças ainda desconhecidas, que poderiam ajudar a esclarecer questões fundamentais da física, como a natureza da matéria escura.

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Apesar do avanço, o resultado ainda não representa uma descoberta definitiva de uma nova partícula ou força. A análise alcançou significância estatística de 3,2 sigma – nível suficiente para indicar evidência de um fenômeno, mas abaixo dos 5 sigma exigidos como padrão para anunciar uma descoberta na física de partículas. Os resultados ainda não haviam passado por revisão por pares quando foram apresentados pelo Cern, na terça-feira, 3 de novembro.

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