xAI: Musk lança empresa que deve competir com Bard, Bing e ChatGPT

Elon Musk está lançando a xAI, startup que desenvolverá uma inteligência artificial que deve concorrer com gigantes do ramo como o ChatGPT, da OpenAI, o Bing, da Microsoft e o Bard, do Google. De acordo com o bilionário, a ideia da empresa será desenvolver um modelo que seja o mais curioso possível. Em abril, Musk já havia anunciado que pretendia entrar nesse ramo para desenvolver uma IA que fosse mais segura e livre de vieses ideológicos liberais.

O anúncio foi feito na quarta-feira, 12, um dia antes de o Google comunicar a primeira expansão do Bard. Lançado primeiro em 180 países de língua inglesa, o programa agora também está disponível em 40 idiomas, inclusive português brasileiro.

Apesar de hoje ser um crítico da OpenAi, Musk foi um de seus fundadores. Para construir um modelo que faça contraponto aos programas mais populares, o bilionário, que será o CEO da companhia, conta com um time de desenvolvedores que passaram por concorrentes como a própria OpenAI, o Google, o DeepMind e a Microsoft.

Desde que as inteligências artificiais começaram a ganhar popularidade, Musk faz críticas aos algoritmos e chegou a assinar um documento, ao lado mais de mil especialistas na área, pedindo uma pausa no treinamento dessas ferramentas até a criação de protocolos de segurança para proteger sociedade contra os riscos potenciais dessas tecnologias.

O bilionário, além de competir pelas inteligências artificiais, também vive outro embate, envolvendo o Twitter. Desde outubro de 2022, quando Musk pagou 44 milhões de dólares pela plataforma, ele tem feito mudanças na estrutura da empresa e no funcionamento da rede social que tem frustrado parte dos usuários e dos anunciantes. Para tentar herdar o legado de 17 anos, a Meta, de Mark Zuckerberg, lançou o Threads, uma cópia do Twitter que tem atraído milhões de usuários e vem acirrando a já antiga disputa entre os dois bilionários.