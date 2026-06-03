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Pesquisadores descobriram um gigantesco berçário natural de raias-brancas-do-Pacífico em um vulcão submerso inativo perto da Ilha de Vancouver, no Canadá. O local abriga cerca de 2,6 milhões de ovos, um achado sem precedentes, essencial para a sobrevivência da espécie. Contudo, a vulnerabilidade dos embriões e a falta de proteção legal são preocupações urgentes.

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Pesquisadores descobrem um berçário natural de raias localizado em um vulcão aparentemente inativo submerso no mar. A estrutura geológica está perto da Ilha de Vancouver, no Canadá, e abriga cerca de 2,6 milhões de ovos dessa espécie de peixe cartilaginoso.

O monte submerso no Pacífico fica a cerca de 1,1 quilômetro acima do fundo marinho e a estrutura, por conta de uma atividade geotérmica não relevante, nunca havia sido estudada pelos cientistas. Isso mudou, porém, em 2019, quando uma equipe ligada ao Fisheries and Oceans Canada, instituição federal responsável pela gestão dos recursos pesqueiros e marinhos do Canadá, resolveu investigar o local.

Liderado pela bióloga marinha Cherisse Du Preez, o grupo de pesquisa explorou o vulcão por meio de robôs subaquáticos. Ao observarem o local, os cientistas perceberam que haviam fontes termais ativas lá, além de uma concentração incomum de ovos grandes.

Esses ovos são de raias-brancas-do-Pacífico, medem aproximadamente 50 centímetros e têm um formato alongado. O achado dos cientistas foi atípico não apenas pelos tamanhos dos ovos, mas pela grande quantidade em um único ponto: o local reúne cerca de 2,6 milhões de ovos. Antes dessa descoberta, o único berçário conhecido no Oceano Pacífico era perto das Ilhas Galápagos e tinha entre 12 e 20 ovos. Nesse sentido, o vulcão é um lugar de extrema importância para a sobrevivência dessa espécie de raia.

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Reprodução das raias-brancas-do-Pacífico e os perigos

Ainda que as condições favoráveis do vulcão possibilitem o desenvolvimento da raia-branca-do-Pacífico, seus embriões podem levar até 10 anos para completar a formação. Esse longo tempo faz com que os animais se tornem vulneráveis a mudanças no ambiente e intervenções humanas, uma preocupação frequente dos cientistas que estudam o berçário.

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Apesar da pesquisa contribuir para a preservação do local, o vulcão ainda não possui uma proteção legal específica. Isso faz com que atividades como a pesca comercial de profundidade tenham a possibilidade de danificar o ambiente e contribuir para a extinção da raia-branca-do-Pacífico.