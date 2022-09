Vídeos mostram devastação causada pelo furacão Ian na Flórida

O furacão Ian chegou nesta quarta-feira (28) à costa da Flórida, nos Estados Unidos, e já está causando devastação. Classificado como uma tempestade de categoria 4, apenas uma abaixo da escala máxima, o furacão vem provocando ventos de até 240 quilômetros por hora. Até o momento, cerca de 7% dos habitantes da região estão sem energia elétrica, mas o número deve subir nas próximas 48 horas.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, afirmou que solicitou a aprovação de verbas emergenciais para cobrir os danos provocados pelos ventos. O presidente Joe Biden já confirmou que o governo federal está “totalmente comprometido” em oferecer todos os recursos necessários.

Habitantes da região estão compartilhando imagens chocantes do poder devastador do furacão nas redes sociais. Os vídeos mostram casas alagadas, árvores atingidas pela força do vento e ruas sendo tomadas pelas águas.

Veja as imagens:

Video from the International Space Station flying over Hurricane #Ian at 3pm as it was making landfall. #ISS #SpaceStation pic.twitter.com/CKfEf2VoAE

Currently in Fort Myers, Florida. Video by Loni Architects #flwx #Ian #hurricane pic.twitter.com/8nfncFlG9G

New video just in from Fort Myers, FL shows swimmers getting into the storm surge as Hurricane #Ian approaches.

This is EXTREMELY dangerous. I can’t believe I have to say this…. DO NOT GET INTO THE WATER! pic.twitter.com/jsoUPvX8uC

— Zach Covey (@ZachCoveyTV) September 28, 2022