Vídeo: tubarão-branco nada ao lado de praticantes de stand-up na Califórnia

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Um tubarão-branco seguiu dois praticantes de stand up paddle em Santa Barbara, Califórnia, sem que eles percebessem. Flagrado por drone, o encontro é mais comum do que se pensa, com o animal apenas os acompanhando. Veja os vídeos e entenda como a proximidade entre tubarões e humanos é constante.

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Um tubarão-branco seguiu dois praticantes de stand up paddle na costa de Santa Barbara, na Califórnia. O momento curioso foi registrado por um drone no último domingo, 21. As imagens mostram o animal nadando a poucos metros da prancha e rodeando os banhistas. Apesar da proximidade, o tubarão não tenta atacá-los ou fazer qualquer tipo de contato com a dupla. Eles, por sinal, parecem não notá-lo e seguem remando concentrados no trajeto.

Confira o vídeo na íntegra:

Segundo o depoimento para um canal de televisão americano de Kayla Ross, uma dos praticantes de stand up naquele momento, os banhistas saíram em busca do tubarão após ouvirem relatos de um avistamento na região. Para ajudar a localizar o animal, o tio de Kayla levantou um drone com o objetivo de acompanhá-los e ter uma visão do mar de cima.

O interessante é que os banhistas não perceberam o tubarão no momento em que as imagens foram registradas, segundo o relato de Kayla. Somente o operador do veículo aéreo com câmera notou o animal e, assim que ele o identificou, orientou os dois a retornarem para praia. Em terra, eles descobriram a partir do vídeo que o animal não havia passado tão longe como imaginavam.

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Mais comum do que parece

Apesar das imagens impressionarem, ocorrências como essa são mais comuns do que parece. Segundo relatório do Shark Lab, instituto norte-americano que pesquisa tubarões, esses animais nadam próximos a seres humanos nas praias de San Diego e Santa Bárbara em cerca de 97% do tempo.

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Em dezembro de 2023, imagens semelhantes de um tubarão-branco seguindo o trajeto de um surfista enquanto pegava uma onda foram registradas. Através de um drone, o fotógrafo Trystan Snodgrass conseguiu mostrar o momento em que o animal fica a alguns metros dos esportistas.

Veja também o vídeo na íntegra desse encontro registrado há três anos:

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