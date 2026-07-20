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Ciência

Vídeo: NASA divulga imagens históricas para celebrar os 57 anos da Apollo 11

A missão inspira o programa Artemis para futuras viagens à Lua e Marte

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 10h30
primeiro homem na lua
Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na superfície lunar, após viajar a bordo da Apollo 11 com os astronautas Edwin Aldrin e Michael Collins (NASA/The LIFE Picture Collection/Getty Images)
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Vídeo: NASA divulga imagens históricas para celebrar os 57 anos da Apollo 11 Priorizar nos meus resultados Google

Para marcar os 57 anos da Apollo 11, a NASA abriu seus arquivos e disponibilizou em seus canais oficiais uma série de conteúdos especiais sobre a missão que levou o homem à Lua pela primeira vez. A programação reúne reportagens históricas, vídeos restaurados, acesso ao acervo interativo Apollo 11 in Real Time e materiais educativos que conectam o feito de 1969 aos planos atuais de retorno à superfície lunar. A mensagem é clara: a Apollo 11 não representa apenas uma das maiores conquistas da história, mas o marco inaugural da nova era da exploração espacial, que pretende transformar a Lua em base para futuras missões a Marte.

Há 57 anos, em 20 de julho de 1969, a missão Apollo 11 mudava definitivamente a relação da humanidade com o Universo. Quando Neil Armstrong desceu a escada do módulo lunar Eagle e pronunciou a célebre frase “um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade”, seguido por Buzz Aldrin, a Lua deixava de ser apenas objeto de contemplação para se tornar um verdadeiro laboratório científico. O pouso no Mar da Tranquilidade inaugurou a exploração humana de outros mundos.

Embora a permanência na superfície tenha durado pouco mais de duas horas, a missão revolucionou a ciência. Os astronautas coletaram cerca de 22 quilos de rochas e solo lunar, amostras que continuam sendo estudadas até hoje. Elas permitiram determinar com maior precisão a idade da Lua, reconstruir sua história geológica e fortalecer a hipótese de que o satélite nasceu da colisão entre a Terra primitiva e um corpo celeste do tamanho de Marte, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Também foram instalados experimentos científicos, como um sismômetro para registrar terremotos lunares e refletores a laser que, ainda hoje, permitem medir com extrema precisão a distância entre a Terra e a Lua.

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O legado da Apollo 11 ultrapassou a astronomia. A missão acelerou avanços em computação, telecomunicações, engenharia, ciência dos materiais e miniaturização de componentes eletrônicos, tecnologias que acabaram incorporadas ao cotidiano, da medicina aos equipamentos digitais. Mais de meio século depois, a mesma missão que venceu a corrida espacial inspira o programa Artemis, da NASA, que pretende levar novamente astronautas à Lua e estabelecer uma presença permanente no satélite como etapa essencial para a futura exploração humana de Marte.

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