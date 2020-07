Vídeo da Nasa traz imagens incríveis do ciclo solar

A Nasa, agência espacial norte-americana, publicou recentemente um vídeo com mais de 425 milhões de imagens de alta resolução do Sol. Organizadas cronologicamente, as fotografias, colocadas em sequência, formam uma filmagem de uma hora que representa um ciclo solar inteiro.

As fotos foram tiradas a cada hora, praticamente sem exceção, durante uma década. Elas foram feitas pela sonda não-tripulada Solar Dynamics Observatory, ou SDO, lançada em fevereiro de 2010.

Desde então, até junho de 2020, mais de 20 milhões de gigabytes de dados foram armazenados pela sonda, cujo objeto principal era fotografar o Sol. No vídeo, é possível ver a movimentação de planetas em torno do astro, além de explosões solares.