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Ciência

Vídeo: arqueólogos encontram naufrágio mais antigo do mundo na costa da Turquia

Características do potes de cerâmica indicaram período histórico da embarcação

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 12h05 | Atualizado em 15 out 2026, 12h20
Um peixe-leão listrado em tons de marrom e branco nada sobre o fundo do mar, repleto de latas enferrujadas e pedaços de cerâmica antiga, com uma formação rochosa coberta por corais à esquerda
Potes de cerâmica encontrados em naufrágio na costa da Turquia (Turkish Culture and Tourism Ministry/Anadolu/Getty Images)
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Arqueólogos anunciaram a descoberta do naufrágio mais antigo do mundo já identificado na costa da ilha de Kekova, em Antalya, na Turquia. Os pesquisadores dataram a estrutura entre 4. 400 e 4. 700 anos atrás, correspondente à Idade do Bronze, por conta das características dos potes de cerâmica encontrados no local.

Segundo os pesquisadores, a estrutura tinha cerca de 10 metros de comprimento e era uma embarcação mercante de carga no Mar Mediterrâneo.

A estrutura de madeira do navio não sobreviveu, o que impediu a datação por radiocarbono dos materiais orgânicos. Os arqueólogos, então, analisaram as ânforas de cerâmica preservadas no local e a partir do formato dos vasos determinaram o período ao qual correspondem.

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Com duas alças, uma saliência no meio e uma base plana, as peças se assemelham a outras encontradas no Egito e no Oriente Médio datadas entre 4. 440 e 4. 700 anos.

“Comparando as técnicas de decoração… podemos afirmar com certeza que nosso naufrágio é do início da Idade do Bronze. Isso é 100% certo”, disse à BBC o professor Hakan Öniz, da Universidade Akdeniz, na Turquia, que liderou a expedição da Associação de Arqueologia do Mediterrâneo.

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Em publicação nas redes sociais, o ministro da Cultura e Turismo da Turquia, Mehmet Nuri Ersoy, afirmou que acredita-se que as ânforas foram “usadas para transportar azeite ou vinho, carregam vestígios significativos de comércio e troca intercultural no Mediterrâneo Oriental”.

“Entre as conchas, um frasco com nove marcas diferentes e dois buracos no corpo também chama a atenção. Este frasco, que se pensa ter sido usado como argamassa para fazer queijo ou manteiga, oferece pistas de que os marinheiros podem ter produzido seus próprios alimentos em longas viagens”, completou Ersoy.

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A descoberta em Kekova torna-se o naufrágio mais antigo do mundo, superando um naufrágio datado de 4. 200 anos, encontrado na costa de Dokos, uma ilha no sul da Grécia.

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Naufrágio
Turquia
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