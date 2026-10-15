Vídeo: arqueólogos encontram naufrágio mais antigo do mundo na costa da Turquia

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Arqueólogos na Turquia anunciaram a descoberta do naufrágio mais antigo do mundo, datado de 4.400 a 4.700 anos atrás, na costa de Kekova. Esta embarcação mercante da Idade do Bronze, identificada por ânforas de cerâmica, oferece pistas valiosas sobre o comércio e a vida marítima antiga no Mediterrâneo.

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Arqueólogos anunciaram a descoberta do naufrágio mais antigo do mundo já identificado na costa da ilha de Kekova, em Antalya, na Turquia. Os pesquisadores dataram a estrutura entre 4. 400 e 4. 700 anos atrás, correspondente à Idade do Bronze, por conta das características dos potes de cerâmica encontrados no local.

Segundo os pesquisadores, a estrutura tinha cerca de 10 metros de comprimento e era uma embarcação mercante de carga no Mar Mediterrâneo.

A estrutura de madeira do navio não sobreviveu, o que impediu a datação por radiocarbono dos materiais orgânicos. Os arqueólogos, então, analisaram as ânforas de cerâmica preservadas no local e a partir do formato dos vasos determinaram o período ao qual correspondem.

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Com duas alças, uma saliência no meio e uma base plana, as peças se assemelham a outras encontradas no Egito e no Oriente Médio datadas entre 4. 440 e 4. 700 anos.

“Comparando as técnicas de decoração… podemos afirmar com certeza que nosso naufrágio é do início da Idade do Bronze. Isso é 100% certo”, disse à BBC o professor Hakan Öniz, da Universidade Akdeniz, na Turquia, que liderou a expedição da Associação de Arqueologia do Mediterrâneo.

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Em publicação nas redes sociais, o ministro da Cultura e Turismo da Turquia, Mehmet Nuri Ersoy, afirmou que acredita-se que as ânforas foram “usadas para transportar azeite ou vinho, carregam vestígios significativos de comércio e troca intercultural no Mediterrâneo Oriental”.

“Entre as conchas, um frasco com nove marcas diferentes e dois buracos no corpo também chama a atenção. Este frasco, que se pensa ter sido usado como argamassa para fazer queijo ou manteiga, oferece pistas de que os marinheiros podem ter produzido seus próprios alimentos em longas viagens”, completou Ersoy.

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A descoberta em Kekova torna-se o naufrágio mais antigo do mundo, superando um naufrágio datado de 4. 200 anos, encontrado na costa de Dokos, uma ilha no sul da Grécia.