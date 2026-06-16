Vacina do Butantan: Anvisa adota nova medida após suspensão de imunizante

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A Anvisa suspendeu temporariamente a vacina de dengue do Butantan e criou um Grupo de Trabalho para investigar 42 casos de reações adversas graves, incluindo duas mortes suspeitas. A medida visa analisar dados clínicos e de farmacovigilância para garantir a segurança e eficácia do imunizante, fortalecendo a confiança pública.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) instituiu nesta terça-feira, 16, por meio da Portaria 715/2026, um Grupo de Trabalho para realizar um exame minucioso da vacina contra a dengue do Instituto Butantan.

A aplicação do imunizante foi suspensa temporariamente após a ocorrência de 42 casos de reações adversas graves, o que inclui a investigação de duas mortes suspeitas de terem relação direta com a vacina Butantan-DV.

Caberá ao Grupo de Trabalho analisar dados clínicos, epidemiológicos e de farmacovigilância, reunindo evidências científicas consolidadas para apontar o equilíbrio entre os benefícios e os riscos da aplicação para a saúde pública.

Para garantir a segurança e a eficácia da vacina, outra função da equipe é a coordenação de um painel de consultores externos. Esses profissionais vão fornecer subsídios técnicos para fundamentar as decisões regulatórias da Anvisa em relação ao produto. Com essa estrutura, a agência busca assegurar maior precisão e transparência nas deliberações futuras sobre o imunizante.

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A decisão de integrar ciência e clareza tem por finalidade blindar as políticas públicas de imunização e fortalecer a confiança da população nas ações de vigilância sanitária.