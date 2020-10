Vacas, como o homem, preferem o contato físico à interação digital

É fato que muitos de nós têm sentido falta de contato humano. Por causa da pandemia da covid-19, tornou-se raro conversar pessoalmente com um conhecido ou abraçar um familiar, com as videochamadas substituindo grande parte das interações. Mas não são só os seres humanos que têm saudade da proximidade.

Um novo estudo, publicado no último dia 15 no periódico científico Frontiers in Psychology, indicou que vacas preferem ouvir a voz de uma pessoa pessoalmente do que meramente escutá-la por meio de um alto-falante. Quando há o contato mais íntimo, os bovinos ficam muito mais relaxados, sugere a pesquisa.

De acordo com os responsáveis pelo artigo, as vacas gostam de ser acariciadas enquanto ouvem seu criador falar. Em muitos contextos, essa fala pode ser usada para tranquilizar o animal em situações estressantes.

A equipe trabalhou com um grupo de 28 bovinos para comparar os benefícios de acariciar o animal enquanto se fala diretamente com ele e de acariciá-lo enquanto se toca um áudio gravado. Como resultado, foi constatado, por meio da medição dos batimentos cardíacos dos animais, que o humor das vacas é melhor quando existe o contato mais próximo, ou seja, com a voz do criador pessoalmente presente.

Assim como nós, os bovinos — e, quem sabe, muitos outros animais — preferem interações mais íntimas.