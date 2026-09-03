Vaca alcança avaliação recorde de mais de meio bilhão de reais; entenda motivo
Fêmea Jasmine teve 33% das suas cotas vendidas por 189.000 reais em leilão da Expointer, no no Rio Grande do Sul
Uma vaca da raça Braford alcançou um valor recorde de comercialização na Expointer, no Rio Grande do Sul. A fêmea Jasmine, da fazenda Pitanga, teve 33% de suas cotas vendidas por 189. 000 reais, com avaliação total de 567. 000 reais, valorização recorde registrada para uma fêmea da raça.
O negócio foi fechado em 30 parcelas de 6,3 mil reais no I Leilão Legado: Estância Bela Vista e Genética Vacacaí na feira agropecuária no Parque Assis Brasil, em Esteio, cidade da região metropolitana de Porto Alegre.
A vaca Jasmine chegou como um dos principais destaques da competição e com 1/3 do seu valor disponível para venda. No último ano, a fêmea tinha sido a Grande Campeã Terneira no Mundial Braford e também está entre os 0,1% superiores nos índices do Pampaplus, programa de avaliação genética das raças Hereford e Braford.
Jasmine é a terceira geração de animais da mesma família como doadoras. Sua mãe e avó também desempenham função reprodutiva, e os criadores também têm expectativa com sua filha, Luísa, que nasceu há cerca de 40 dias.