Vaca alcança avaliação recorde de mais de meio bilhão de reais; entenda motivo

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Uma vaca Braford, Jasmine, alcançou um valor recorde de 567.000 reais na Expointer, com a venda de 33% de suas cotas por 189.000 reais. Ela é Grande Campeã Terneira e está entre os 0,1% superiores em índices genéticos, sendo a terceira geração de doadoras da mesma família. Uma história de excelência e valorização.

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Uma vaca da raça Braford alcançou um valor recorde de comercialização na Expointer, no Rio Grande do Sul. A fêmea Jasmine, da fazenda Pitanga, teve 33% de suas cotas vendidas por 189. 000 reais, com avaliação total de 567. 000 reais, valorização recorde registrada para uma fêmea da raça.

O negócio foi fechado em 30 parcelas de 6,3 mil reais no I Leilão Legado: Estância Bela Vista e Genética Vacacaí na feira agropecuária no Parque Assis Brasil, em Esteio, cidade da região metropolitana de Porto Alegre.

A vaca Jasmine chegou como um dos principais destaques da competição e com 1/3 do seu valor disponível para venda. No último ano, a fêmea tinha sido a Grande Campeã Terneira no Mundial Braford e também está entre os 0,1% superiores nos índices do Pampaplus, programa de avaliação genética das raças Hereford e Braford.

Jasmine é a terceira geração de animais da mesma família como doadoras. Sua mãe e avó também desempenham função reprodutiva, e os criadores também têm expectativa com sua filha, Luísa, que nasceu há cerca de 40 dias.