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Ciência

Vaca alcança avaliação recorde de mais de meio bilhão de reais; entenda motivo

Fêmea Jasmine teve 33% das suas cotas vendidas por 189.000 reais em leilão da Expointer, no no Rio Grande do Sul

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 11h25 | Atualizado em 3 set 2026, 11h43
Vaca da raça Hereford, marrom-avermelhada com cabeça e barriga brancas, parada em um campo com feno no chão e árvores ao fundo sob céu azul
Vaca Jasmine da Pitanga (Fazenda Pitanga/Divulgação)
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Uma vaca da raça Braford alcançou um valor recorde de comercialização na Expointer, no Rio Grande do Sul. A fêmea Jasmine, da fazenda Pitanga, teve 33% de suas cotas vendidas por 189. 000 reais, com avaliação total de 567. 000 reais, valorização recorde registrada para uma fêmea da raça.

O negócio foi fechado em 30 parcelas de 6,3 mil reais no I Leilão Legado: Estância Bela Vista e Genética Vacacaí na feira agropecuária no Parque Assis Brasil, em Esteio, cidade da região metropolitana de Porto Alegre.

A vaca Jasmine chegou como um dos principais destaques da competição e com 1/3 do seu valor disponível para venda. No último ano, a fêmea tinha sido a Grande Campeã Terneira no Mundial Braford e também está entre os 0,1% superiores nos índices do Pampaplus, programa de avaliação genética das raças Hereford e Braford.

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Jasmine é a terceira geração de animais da mesma família como doadoras. Sua mãe e avó também desempenham função reprodutiva, e os criadores também têm expectativa com sua filha, Luísa, que nasceu há cerca de 40 dias.

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