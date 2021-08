Uruguai tem primeiro dia sem mortes por Covid-19 em 2021

No último sábado (7), o Uruguai não registrou nenhuma morte em decorrência da Covid-19 pela primeira vez no ano. Trata-se da primeira vez em que o número de falecimentos por causa da doença é zero desde dezembro de 2020.

Atualmente, o Uruguai conta com 64% de sua população totalmente imunizada contra o coronavírus, enquanto 73% tomou pelo menos uma dose da vacina. Desde o começo da pandemia, o país teve quase 6 mil mortes por Covid-19.

Além da queda nas mortes, a disseminação do vírus pelo Uruguai também diminuiu. Há pouco mais de dois meses, o número de novos casos diários da doença era de 4 mil. Entre sábado e domingo, o número caiu para 83 novas infecções. Nos últimos sete dias, a média foi de três mortes por dia.