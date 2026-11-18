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A sonda Voyager 1 da Nasa atingiu a marca de um dia-luz da Terra, após quase 50 anos no espaço. É o objeto humano mais distante, a 26 bilhões de km, ilustrando a imensidão do universo. Lançada em 1977, com sua gêmea Voyager 2, ambas estão no espaço interestelar, coletando dados valiosos e carregando os “Discos de Ouro” para o desconhecido. Uma jornada histórica que continua a nos surpreender.

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Após quase 50 anos viajando pelo espaço, a sonda Voyager 1, da Nasa, alcançou, nesta quarta-feira (18), uma distância de um dia-luz da Terra.

A espaçonave, o objeto fabricado pelo ser humano que se encontra mais longe no universo, está a cerca de 26 bilhões de quilômetros de distância, segundo a agência espacial americana.

Essa é a distância que uma partícula de luz pode percorrer em 24 horas.

Esse feito histórico é “a melhor ilustração de quão imenso é o espaço”, afirmou à AFP Tiffany Kataria, da Nasa.

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“Grande parte do que sonhamos é viajar para outros sistemas estelares”, que ficam a vários anos-luz de distância, declarou.

“E a Voyager 1 levou quase 50 anos para chegar apenas ao limite do nosso próprio sistema solar, sem falar em alcançar uma distância de um dia-luz”, explicou.

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Lançadas em 1977, a Voyager 1 e sua gêmea, a Voyager 2, são as únicas espaçonaves que chegaram ao espaço interestelar, a região situada além dos efeitos da bolha de vento solar e do campo magnético do Sol.

Apesar de sua antiguidade, as duas sondas continuam operacionais, embora as comunicações enviadas da Terra para a nave, e vice-versa, levem cerca de 24 horas para chegar.

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Ambas as sondas Voyager levam a bordo os “Discos de Ouro”: discos de cobre banhados a ouro, com 30 centímetros de diâmetro, destinados a transmitir a história do nosso mundo a extraterrestres.

Alguns dos equipamentos da Voyager 1, como as câmeras, foram desligados remotamente para economizar energia, mas a sonda continua estudando fenômenos invisíveis, como campos magnéticos, explicou Kataria.

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Os dados coletados permitem estudar “o gás, a poeira e outros materiais que existem entre as estrelas, entre o nosso Sol e outras estrelas”, relatou.

As sondas Voyager iniciaram sua missão com a exploração do sistema solar exterior, que abriga os planetas gigantes Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.

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As imagens de Júpiter captadas pela Voyager 1 revelaram, pela primeira vez, a existência de anéis ao redor do gigante gasoso e ajudaram os cientistas a compreender os “vórtices e fenômenos meteorológicos realmente extremos que ocorrem em sua atmosfera”, observou Kataria.

“Poderíamos listar inúmeras coisas que essas duas espaçonaves nos permitiram compreender”, afirmou.

(Com AFP)