Turista encontra fóssil de mastodonte em praia da Califórnia

Quando caminhava pela praia de Rio Del Mar, no condado de Santa Cruz, na Califórnia, uma turista encontrou um objeto que despertou curiosidade. Ela postou uma foto em suas redes sociais para tentar descobrir o que era e a resposta veio de Wayne Thompson, conselheiro de paleontologia do Museu de História Natural de Santa Cruz: se tratava do dente molar de um mastodonte.

Thompson logo tratou de entrar em contato com a mulher para descobrir onde o fóssil fora encontrado, mas quando chegou à praia para coletá-lo, o artefato já havia desaparecido. A história gerou comoção em toda a cidade, o que fez com que moradores e repórteres locais fossem em busca do dente perdido, mas sem sucesso.

O fóssil só voltou a ser encontrado na última quarta-feira, 31, por Jim Smith, um morador local que estava fazendo sua corrida de rotina pela praia e soube pelos noticiários que o objeto estava sendo procurado. “Ele ficou muito animado ao saber que era um dente de mastodonte e estava ansioso para compartilhá-lo”, afirma a funcionária Liz Broughton, no blog do Museu.

A data exata do objeto ainda não foi descoberta. Especialistas estimam que a peça tenha menos de 1 milhão de anos, mas os mastodontes, animais extintos da família dos elefantes, viveram nessa região por muito mais tempo – entre 5 milhões e 10 mil anos atrás.

Até domingo a peça ficará exposta para visitantes, mas ao longo dos próximos meses ela será estuda para ajudar a compreender melhor essa espécie, como ela viveu e o que levou a sua extinção, o que também pode dar sinais de como a mudança climática pode afetar a humanidade.

Esse é o terceiro artefato dessa espécie encontrado no local. Em 1980, Jim Stanton, um jovem de 16 anos, encontrou um crânio de um mastodonte jovem. Outro dente também está sob posse do museu. O objeto mais recente pertenceu a uma animal adulto, o que, de acordo com o blog, pode sugerir que um rebanho todo passou por Santa Cruz durante a última era glacial.