Turbulência que coloca aviões em risco aumentou 55% nos últimos 40 anos

Um estudo divulgado nesta quinta-feira, 08, traz uma péssima notícia para quem já odeia voar: o número das turbulências que são perigosas para os aviões aumentou em mais da metade desde o fim da década de 1970. E não para por aí, a tendência é que eles se tornem ainda mais frequentes nos próximos anos.

Esse fenômeno é frequentemente associado a tempestades e frentes frias, mas o tipo mais perigoso é a chamada turbulência de ar claro, pois são invisíveis para os pilotos e difíceis de prever. Embora não seja a causa de acidentes fatais, eles ampliam consideravelmente o risco de danos à aeronave e ferimentos a passageiros e tripulantes.

O trabalho foi publicado na Geophysical Research Letters e mostra que o tempo total despendido em eventos severos de turbulência de ar claro aumentou em 55%, passando de 17,7 horas em 1979 para 27,4 horas em 2020. Os eventos leves e moderados também cresceram, 17% e 37%, respectivamente.

Os pesquisadores ressaltam que esse resultado já era esperado, pois uma das principais causas desse fenômeno é o ar quente. À medida que mais gases do efeito estufa são emitidos, maior é a temperatura do ar e, consequentemente, mais frequentes são as turbulências.

“Após uma década de pesquisa mostrando que a mudança climática aumentará a turbulência de ar claro no futuro, agora temos evidências sugerindo que isso já começou”, afirma Paul Williams, cientista atmosférico e um dos co-autores do artigo.

Embora fosse previsto por cientistas e notado por aviadores, os estudos feitos até agora foram prejudicados pela má qualidade dos dados, mas nesse trabalho os pesquisadores conseguiram contornar esse problema. As análises foram feitas utilizando dados robustos dos últimos 40 anos com mais de 21 maneiras diferentes de calcular a ocorrência do fenômeno.

Os resultados são referentes a região do Atlântico Norte, uma das rotas aéreas com maior tráfego, mas, de acordo com os pesquisadores, também houve aumento em outras rotas da Europa, dos Estados Unidos, do Oriente Médio e do Atlântico Sul.