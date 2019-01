Três astronautas chegam à ISS para missão de cinco meses

Dois astronautas americanos e um cosmonauta russo chegaram nesta quarta-feira à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) para uma missão de cinco meses. Eles partiram do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, às 21h17 desta terça-feira (18h17 no horário de Brasília) e chegaram ao destino após uma viagem de seis horas. A bordo da nave, de modelo Soyuz, estava o russo Alexander Misurkin, da agência espacial Roscosmos, e os americanos Mark Vande Hei e Joe Acaba, ambos da Nasa. Em homenagem às origens latinas de Acaba, os tripulantes foram animados pela música da cantora Shakira durante todo o voo.

Ao chegarem à estação, os astronautas se juntaram ao italiano Paolo Nespoli, ao russo Sergey Riazanski e ao americano Randy Bresnik. A agência espacial americana havia interrompido seus lançamentos tripulados para a ISS em 2011, mas voltou a enviar astronautas ao laboratório orbital recentemente. Os russos, por sua vez, estão diminuindo sua tripulação como parte de uma medida de corte de gastos anunciada ano passado.

Entre os três astronautas enviados para a nova missão, Acaba, de 50 anos, é o mais experiente. Passou quase 138 dias no espaço em duas missões. Vande Hei, também de 50 anos, que está em sua primeira missão, serviu o Exército americano no Iraque antes de receber treinamento para ser astronauta. O russo Misurkin, por sua vez, tem 39 anos e também tem formação militar. Ele inicia sua segunda missão a bordo da ISS.

A estação espacial orbita a Terra a uma altitude de cerca de 400 quilômetros, completando uma volta no planeta a cada noventa minutos a uma velocidade de cerca de 28.000 quilômetros por hora.

Música latina

Durante a coletiva de imprensa pré-lançamento, realizada nesta segunda-feira, Acaba, que tem origem porto-riquenha, disse que levaria “música latina” a bordo para animar a tripulação. Nos trinta minutos anteriores à decolagem, a voz da cantora Shakira invadiu a cápsula espacial, e só foi interrompida para que os astronautas pudessem se comunicar com o centro de controle. “Eu posso garantir que meus companheiros de tripulação não adormecerão com essa música e, se vocês quiserem dançar por volta das 3 da manhã sintonizados em nossa cápsula Soyuz, acho que vão gostar”, disse a jornalistas.

Tempestades

O lançamento foi ofuscado por tempestades mortais que devastaram o Caribe e o sul dos Estados Unidos. Na semana passada, câmeras externas na ISS capturaram imagens do furacão Irma em formação no Atlântico, antes de causar danos e mortes.

O Centro Espacial Johnson, da Nasa, em Houston, havia anunciado no começo deste mês que sofreu danos “significativos” por causa do furacão Harvey, embora o Centro de Controle da Missão tenha permanecido operacional.

