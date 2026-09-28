Terremoto despertou vulcão que estava há mais de 500 anos adormecido; veja o vídeo da Nasa

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O vulcão Krasheninnikov, na Rússia, despertou após quase 500 anos de silêncio, impulsionado por um terremoto de magnitude 8.8. A Nasa divulgou imagens impressionantes, capturadas pelo satélite NISAR, que mostram a movimentação da lava e a evolução da erupção, oferecendo uma visão detalhada desse fenômeno geológico raro.

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Na península de Kamchatka, na Rússia, um par de vulcões, chamados de Krasheninnikov, descansaram em silêncio por quase 500 anos. Em 30 de julho de 2025, um terremoto de magnitude 8.8 atingiu uma área do oceano Pacífico próxima do vulcão, o que fez com que, alguns dias depois, ele entrasse em erupção. Desde então, o Krasheninnikov tem espalhado ao seu redor lava e outros destroços. Nesta segunda-feira, 28, a Nasa divulgou imagens que o Radar Nasa-ISRO de Abertura Sintética (NISAR) tem capturado desde o início da erupção.

O NISAR é um radar criado em parceria entre a agência espacial americana e a Organização de Pesquisa Espacial Indiana (ISRO), que fica a 747 quilômetros da superfície. Desde 25 de dezembro de 2025, ele tem orbitado o planeta Terra, e a cada vez que sobrevoa a região de Kamchatka, ele captura uma nova fotografia da área. Pesquisadores juntaram 17 fotografias tiradas desde o meio de agosto em sequência para formar um vídeo.

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As imagens mostram a movimentação da lava, que encheu pequenas crateras formadas pela erupção, até ele transbordar para outras crateras maiores. Grande parte dos vulcões de Kamchatka são observados de perto, de acordo com a Nasa, porque costumam entrar em erupção com frequência. O Krasheninnikov não faz parte disso, já que permanecia adormecido desde 1550.

Como funciona o satélite

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O satélite consegue imagens detalhadas dos vulcões e de sua lava por causa do radar de abertura sintética, ou SAR, um processo criado pela Nasa para observar a Terra do espaço. Enquanto o satélite orbita, o radar envia milhares de pulsos de microondas ao planeta, que recebe e retorna o sinal, que carrega as informações sobre propriedades e características da superfície.

O SAR combina diferentes imagens da mesma área para conseguir tornar mais nítida a visão do espaço fotografado. A lava aparece mais clara nas imagens por causa das microondas, que refletem a rocha derretida de forma mais brilhante que o restante da superfície.