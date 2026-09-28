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Ciência

Terremoto despertou vulcão que estava há mais de 500 anos adormecido; veja o vídeo da Nasa

Satélite da agência espacial americana fotografa a área de erupção desde 2025

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 15h25
Vista aérea do vulcão Krasheninnikov, com terreno escuro e fluxos de lava laranja brilhante. Uma grade branca sobrepõe a imagem, indicando que cada quadrado representa um quilômetro quadrado. A data Jul 24 2026 aparece no canto inferior esquerdo
Vulcão entrou em erupção em 2025 após um terremoto de grande magnitude no oceano Pacífico (Nasa/Divulgação)
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Na península de Kamchatka, na Rússia, um par de vulcões, chamados de Krasheninnikov, descansaram em silêncio por quase 500 anos. Em 30 de julho de 2025, um terremoto de magnitude 8.8 atingiu uma área do oceano Pacífico próxima do vulcão, o que fez com que, alguns dias depois, ele entrasse em erupção. Desde então, o Krasheninnikov tem espalhado ao seu redor lava e outros destroços. Nesta segunda-feira, 28, a  Nasa divulgou imagens que o Radar Nasa-ISRO de Abertura Sintética (NISAR) tem capturado desde o início da erupção. 

O NISAR é um radar criado em parceria entre a agência espacial americana e a Organização de Pesquisa Espacial Indiana (ISRO), que fica a 747 quilômetros da superfície. Desde 25 de dezembro de 2025, ele tem orbitado o planeta Terra, e a cada vez que sobrevoa a região de Kamchatka, ele captura uma nova fotografia da área. Pesquisadores juntaram 17 fotografias tiradas desde o meio de agosto em sequência para formar um vídeo. 

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As imagens mostram a movimentação da lava, que encheu pequenas crateras formadas pela erupção, até ele transbordar para outras crateras maiores. Grande parte dos vulcões de Kamchatka são observados de perto, de acordo com a Nasa, porque costumam entrar em erupção com frequência. O Krasheninnikov não faz parte disso, já que permanecia adormecido desde 1550. 

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O satélite consegue imagens detalhadas dos vulcões e de sua lava por causa do radar de abertura sintética, ou SAR, um processo criado pela Nasa para observar a Terra do espaço. Enquanto o satélite orbita, o radar envia milhares de pulsos de microondas ao planeta, que recebe e retorna o sinal, que carrega as informações sobre propriedades e características da superfície. 

O SAR combina diferentes imagens da mesma área para conseguir tornar mais nítida a visão do espaço fotografado. A lava aparece mais clara nas imagens por causa das microondas, que refletem a rocha derretida de forma mais brilhante que o  restante da superfície.

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