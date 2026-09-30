Tempestade revela destroços de navio histórico de 1884 na praia de Nantucket

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Uma tempestade recente na costa leste dos EUA revelou os restos do Warren Sawyer, uma escuna de carga do século XIX naufragada em 1884. Os destroços, expostos pela erosão na ilha de Nantucket, contam a dramática história de um naufrágio onde a tripulação foi salva. Especialistas investigarão para confirmar e preservar este achado histórico.

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Uma tempestade que atingiu a costa leste dos Estados Unidos expôs pedaços de madeira e estruturas de ferro pertencentes ao naufrágio do Warren Sawyer, uma escuna de carga do século XIX. Os destroços surgiram na praia de Point of Breakers, próximo a Miacomet Beach, na ilha de Nantucket, estado de Massachusetts, após ventos fortes e ondas causarem intensa erosão na faixa de areia. A embarcação de madeira havia encalhado no local em 22 de dezembro de 1884, durante uma forte tempestade marítima.

A estrutura foi avistada inicialmente pelo morador David DeHart, que alertou a imprensa local. Jason Graziadei, editor-chefe do veículo Nantucket Current, esteve no local para registrar fotos e vídeos da descoberta. As imagens foram encaminhadas a David Robinson, diretor e arqueólogo-chefe do Conselho de Recursos Arqueológicos Subaquáticos de Massachusetts (BUAR), que confirmou que os fragmentos muito provavelmente pertencem à histórica embarcação.

Na noite do acidente em 1884, por volta das 23h, o Warren Sawyer navegava de Nova Orleans para Boston transportando 1. 115 fardos de algodão e 28 toneladas de sucata metálica quando ventos com força de vendaval o tiraram da rota. Apesar da violência do mar, o capitão Edwin L. Saunders e os sete membros da tripulação foram resgatados com vida pela equipe da Estação de Salvamento de Surfside. Nas semanas seguintes, equipes de resgate conseguiram recuperar cerca de 700 fardos de algodão antes que uma nova tempestade destruísse definitivamente a estrutura do navio.

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O local onde a estrutura emergiu é o mesmo onde fragmentos foram avistados em dezembro de 2022 e no início de 2023. O achado representa um registro marcante da história marítima de Nantucket, ilha que contabiliza cerca de 750 naufrágios mapeados ao longo de seu litoral. Charles Allard, diretor do Museu de Naufrágios e Salvamento do Instituto Marítimo Egan, destacou que o evento reflete uma das histórias de resgate e tempestade mais completas da região, notando que o local costuma revelar partes do navio periodicamente.

Embora os indícios apontem para o Warren Sawyer, especialistas mantêm cautela. Jascin N. Leonardo Finger, diretora-adjunta da Associação Maria Mitchell, afirmou que investigações adicionais são necessárias para a confirmação definitiva, considerando a existência de outros naufrágios na área. O Instituto Marítimo Egan e o BUAR planejam colaborar em análises de datação do material e no monitoramento contínuo do local, envolvendo projetos de ciência cidadã com a comunidade.