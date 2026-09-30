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Ciência

Tempestade revela destroços de navio histórico de 1884 na praia de Nantucket

Erosão provocada por tempestade expõe vigas de madeira da escuna Warren Sawyer, naufragada há mais de 140 anos na costa de Massachusetts

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 14h28 | Atualizado em 30 set 2026, 14h36
Restos de um naufrágio de madeira escura na areia clara de uma praia, com ondas brancas quebrando no mar azul e dunas ao fundo sob céu claro
Warren Sawyer, uma escuna de carga do século XIX (Egan Maritime Institute/Reprodução)
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Tempestade revela destroços de navio histórico de 1884 na praia de Nantucket Priorize VEJA no Google

Uma tempestade que atingiu a costa leste dos Estados Unidos expôs pedaços de madeira e estruturas de ferro pertencentes ao naufrágio do Warren Sawyer, uma escuna de carga do século XIX. Os destroços surgiram na praia de Point of Breakers, próximo a Miacomet Beach, na ilha de Nantucket, estado de Massachusetts, após ventos fortes e ondas causarem intensa erosão na faixa de areia. A embarcação de madeira havia encalhado no local em 22 de dezembro de 1884, durante uma forte tempestade marítima.

A estrutura foi avistada inicialmente pelo morador David DeHart, que alertou a imprensa local. Jason Graziadei, editor-chefe do veículo Nantucket Current, esteve no local para registrar fotos e vídeos da descoberta. As imagens foram encaminhadas a David Robinson, diretor e arqueólogo-chefe do Conselho de Recursos Arqueológicos Subaquáticos de Massachusetts (BUAR), que confirmou que os fragmentos muito provavelmente pertencem à histórica embarcação.

Na noite do acidente em 1884, por volta das 23h, o Warren Sawyer navegava de Nova Orleans para Boston transportando 1. 115 fardos de algodão e 28 toneladas de sucata metálica quando ventos com força de vendaval o tiraram da rota. Apesar da violência do mar, o capitão Edwin L. Saunders e os sete membros da tripulação foram resgatados com vida pela equipe da Estação de Salvamento de Surfside. Nas semanas seguintes, equipes de resgate conseguiram recuperar cerca de 700 fardos de algodão antes que uma nova tempestade destruísse definitivamente a estrutura do navio.

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O local onde a estrutura emergiu é o mesmo onde fragmentos foram avistados em dezembro de 2022 e no início de 2023. O achado representa um registro marcante da história marítima de Nantucket, ilha que contabiliza cerca de 750 naufrágios mapeados ao longo de seu litoral. Charles Allard, diretor do Museu de Naufrágios e Salvamento do Instituto Marítimo Egan, destacou que o evento reflete uma das histórias de resgate e tempestade mais completas da região, notando que o local costuma revelar partes do navio periodicamente.

Embora os indícios apontem para o Warren Sawyer, especialistas mantêm cautela. Jascin N. Leonardo Finger, diretora-adjunta da Associação Maria Mitchell, afirmou que investigações adicionais são necessárias para a confirmação definitiva, considerando a existência de outros naufrágios na área. O Instituto Marítimo Egan e o BUAR planejam colaborar em análises de datação do material e no monitoramento contínuo do local, envolvendo projetos de ciência cidadã com a comunidade.

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