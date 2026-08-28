É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Ciência

Telescópio Roman da Nasa será 100 vezes mais abrangente que Hubble e pode mudar observação do Universo

Criado a partir de tecnologia dos EUA para defesa e vigilância, telescópio terá como foco o estudo de matéria escura, energia escura e exoplanetas

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 15h21 | Atualizado em 28 ago 2026, 16h48
Telescópio espacial cinza escuro flutuando no espaço, com um feixe de luz roxa brilhante atravessando o fundo de galáxias e nebulosas roxas
Telescópio será lançado ao espaço neste domingo, 30 (Nasa/Divulgação)
Continua após publicidade
Telescópio Roman da Nasa será 100 vezes mais abrangente que Hubble e pode mudar observação do Universo Priorizar nos meus resultados Google

No próximo domingo, 30, a Nasa lança ao espaço sua mais nova máquina, o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman (NGRST). A ferramenta foi criada para explorar grandes regiões do céu e aprofundar os estudos sobre matéria escura, energia escura e exoplanetas similares à Terra. 100 vezes mais potente que o Hubble, histórico telescópio espacial da agência espacial americana em 1990, o Roman já é considerado por cientistas como um dos projetos mais ambiciosos da Nasa. 

Nomeado Nancy Grace Roman, o telescópio homenageia a astrônoma homônima, primeira diretora dos programas astronômicos da Nasa e uma das mais importantes arquitetas do Telescópio Espacial Hubble. Agora, o Roman será lançado ao espaço para observar regiões mais abrangentes que seus antecessores, mas formará, junto do Hubble e do James Webb, uma nova tríade de telescópios espaciais capazes de observar detalhes diferentes do universo. 

A criação

Siga
Continua após a publicidade

A estrutura do Roman não foi criada inicialmente para a exploração espacial. Após os ataques às Torres Gêmeas de Nova York em 2001, o Escritório Nacional de Reconhecimento dos EUA solicitou a criação de telescópios espaciais extremamente poderosos, mas para observação detalhada e profunda da Terra. Anos depois, parte do programa foi cancelado e o Escritório guardou diversas máquinas com 2,4 metros de diâmetro — tamanho do Roman — que logo foram oferecidas à Nasa, já em 2012. 

Com o novo maquinário em mãos, a agência americana aproveitou a deixa para desenvolver a tecnologia que agora, em 2026, será oficializada. Para a astrofísica da Universidade de Vilnius, na Lituânia, Edita Stonkutė, “esse é um telescópio que não foi feito para existir. Criado para fins militares na Terra, agora ele será utilizado para explorar as galáxias mais distantes e os maiores mistérios do Universo”. 

Continua após a publicidade

Em comparação com os outros grandes telescópios da Nasa, o Hubble e o James Webb, a pesquisadora explica que cada um se sai melhor em uma área da exploração espacial. Segundo ela, o James Webb se destaca pelo grande campo de visão, que funciona como um “zoom” que permite acesso à imagens do passado do Universo. O Hubble, por sua vez, funciona como um fotógrafo que consegue capturar mínimos detalhes por suas lentes. O Roman, por fim, atua como um tipo de observador do espaço, capaz de encontrar mais do que seus irmãos. Para Stonkuté, ele é um dos projetos mais ambiciosos já feitos pela Nasa. 

Publicidade
TAGS:
Astronomia
ciência
Espaço e Cosmos
Nasa
Telescópio
Universo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).