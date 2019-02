Telescópio da Nasa descobre mais de 25.000 asteróides

Mais de 25.000 novos asteróides foram descobertos nos últimos seis meses pelo Wide-field Infrared Survey Explorer (Wise) – o mais moderno telescópio da Nasa, a agência espacial americana.

Astrônomos disseram que 95 dos asteróides descobertos são considerados “próximos da Terra”, ou seja, estão a uma distância de aproximadamente 48 milhões de quilômetros do planeta. Nenhum deles, contudo, representa uma ameaça à Terra.

As descobertas do Wise deixaram a equipe da Nasa exultante. Isso porque ele foi capaz de descobrir não só os 25.000 asteróides, como também milhares de outros objetos espaciais, como estrelas, nuvens de poeira, cometas e até mesmo uma galáxia.

O telescópio custou 320 milhões de dólares aos cofres da agência. A visão infravermelha do Wise permite ao aparelho capturar de forma única o brilho das chamadas estrelas frias, além de galáxias muito distantes da Terra.

O primeiro relatório completo sobre as descobertas do Wise será divulgado à comunidade de astrônomos em maio do ano que vem. “Esse telescópio está preenchendo as lacunas sobre as propriedades infravermelhas de tudo no universo”, afirmou o cientistas Peter Eisenhardt, da Nasa, que integra a equipe responsável pelo projeto. “Mas o mais incrível é a descoberta de objetos que nem imaginávamos que pudessem existir”.