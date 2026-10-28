Telescópio da Nasa cairá na Terra após quase 22 anos no espaço e fracasso em resgate

Um telescópio espacial da Nasa deve reentrar na atmosfera terrestre nas próximas semanas, após quase 22 anos em órbita. A agência espacial americana encerrou oficialmente as operações do observatório em 20 de outubro, depois que a queda de altitude comprometeu o seu funcionamento e uma missão de resgate fracassou.

Batizado de Neil Gehrels Swift, o telescópio foi lançado em novembro de 2004, projetado para estudar explosões de raios gama – fenômenos extremamente energéticos associados a eventos como a morte de estrelas e a colisão de estrelas de nêutrons. Ao longo de sua trajetória, o observatório também contribuiu para pesquisas sobre supernovas, buracos negros e outros objetos cósmicos.

A perda de altitude do telescópio foi acelerada pelo aumento da atividade solar, que intensificou o arrasto atmosférico sobre a espaçonave. Esse efeito reduz gradualmente a velocidade orbital e faz com que satélites em órbita baixa percam altitude. Em 20 de outubro, o Swift estava a cerca de 275 quilômetros da superfície terrestre e já não conseguia compensar os efeitos do arrasto para manter suas operações.

Uma tentativa de elevar o equipamento a uma órbita mais alta com o auxílio de um satélite foi abandonada em agosto, após problemas técnicos. A missão de resgate foi liderada pela empresa privada Katalyst Space Technologies, do Arizona, Estados Unidos, com a espaçonave robótica LINK. Lançada em julho deste ano, ela deveria se aproximar do Swift, capturá-lo com braços mecânicos e impulsioná-lo para uma órbita mais elevada. Problemas nos sistemas de controle e orientação, porém, impediram a conclusão da operação. LINK reentrou na atmosfera em setembro.

Continua após a publicidade

Segundo a Nasa, a maior parte do observatório deverá se desintegrar durante a reentrada, embora alguns fragmentos possam resistir à passagem pela atmosfera. A agência ainda não informou a data e o local exatos da queda. O risco de que destroços provoquem danos ou atinjam pessoas é considerado muito baixo.