Stonehenge: Saiba o que é a paralisação lunar que ocorre nesta sexta, 21

Nesta sexta-feira, 21, ocorre o lunistício, também conhecido como paralisação lunar. O evento raro é marcado pelo dia em que a Lua passa mais tempo no céu, mas esse fenômeno também é aguardado devido a sua suposta relação com Stonehenge.

O monumento é famoso pelo seu alinhamento com o nascer e com o pôr do sol durante o solstício de verão no hemisfério norte, que também ocorre nesta sexta. O lunisticio maior, no entanto, é uma oportunidade para que cientistas investiguem a hipótese de que as pedras de Stonehenge também se alinham com o nascer e o pôr da lua da Lua neste dia. Embora local, o fenômeno poderá ser observado globalmente por meio de uma transmissão online, a partir das 17h30.

O que é lunistício?

A paralisação lunar ocorre porque a lua está em um eixo inclinado em relação à Terra. A cada dia a amplitude dessa inclinação muda um pouco, chegando ao seu ponto máximo a cada 18,6 anos. Esse dia foi cientificamente nomeado como lunistício, mas o fenômeno persiste por aproximadamente dois anos.

O evento também é conhecido como paralisação lunar porque nesta época a Lua nasce e se põe nas posições mais extremas ao norte e ao sul, e atinge seu ponto mais alto no céu, fazendo com que ela fique visível por mais tempo.

Embora esta sexta-feira seja o dia principal de observação, essa maior inclinação deve durar por meses, de modo que será possível observar a lua em seu ponto mais alto duas vezes por mês, até novembro de 2025.

O que o lunistício tem a ver com Stonehenge?

A relação de Stonehenge com o solstício de verão no hemisfério norte é bem conhecida, mas pesquisadores notaram que o eixo mais longo do retângulo formado pelas quatro pedras principais do monumento se alinham com a posição de nascimento mais ao sul da lua, visto durante o lunistício.

Até hoje não se sabe se esse alinhamento foi proposital, mas as noites de paralisação lunar oferecerão uma oportunidade de investigação desse fenômeno. Na data especial para diversas comunidades indígenas, outros eventos também devem acontecer ao redor do mundo para celebrar o evento raro.