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A sonda Hera, da ESA, alcançou o asteroide Dimorphos e revelou os impactos históricos do teste de defesa planetária da Nasa. Novas imagens mostram que a colisão achatou a superfície e deixou a órbita do corpo celeste em um estado totalmente caótico, cercado por centenas de rochas inesperadas.

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Após dois anos de viagem, a sonda Hera chegou às proximidades de Dimorphos, asteroide atingido deliberadamente pela Nasa em um teste de defesa planetária. As primeiras imagens obtidas pela missão foram divulgadas nesta quarta-feira, 25, pela Agência Espacial Europeia (ESA) e revelaram mudanças na superfície e no movimento do corpo celeste.

“A primeira vez que vi as imagens, disse: ‘Uau!’”, afirmou à AFP Patrick Michel, cientista da missão. Segundo Naomi Murdoch, planetologista do Instituto Superior de Aeronáutica e do Espaço (ISAE-SUPAERO), o impacto alterou a aparência e a trajetória de Dimorphos, além de revelar a presença de diversos objetos rochosos que não eram esperados no sistema.

Há quatro anos, a nave DART, da Nasa, colidiu intencionalmente com Dimorphos, que tem cerca de 160 metros de diâmetro e orbita um asteroide maior, chamado Didymos. Localizado a aproximadamente 11 milhões de quilômetros da Terra, o sistema não representava ameaça ao planeta. O experimento buscava avaliar se uma colisão controlada poderia modificar a trajetória de um objeto que, no futuro, apresentasse risco de atingir a Terra.

A missão DART conseguiu reduzir em 33 minutos o período orbital de Dimorphos. Para compreender melhor os efeitos da colisão, a ESA lançou a sonda Hera em outubro de 2024. Há cerca de três semanas, o equipamento chegou a aproximadamente 30 quilômetros do asteroide e começou a enviar imagens para a equipe científica.

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Uma das fotografias indica que o impacto pode ter achatado parte da superfície de Dimorphos e formado uma cratera, na qual foram identificadas estruturas incomuns. Os pesquisadores também observaram mudanças na dinâmica do corpo celeste. Antes da colisão, seu movimento era comparável ao da Lua em relação à Terra; agora, apresenta um comportamento considerado caótico.

“Antes do impacto, Dimorphos se parecia com a nossa própria Lua. Agora, é muito caótico”, afirmou Sabina Raducan, planetologista do Instituto Internacional de Ciências Espaciais (ISSI), em Berna, na Suíça. Ela comparou o movimento atual do asteroide ao de um barril lançado escada abaixo, que passa a se deslocar em várias direções.

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A equipe também identificou centenas de blocos rochosos em movimento ao redor de Didymos e Dimorphos. Os objetos têm dimensões variadas, que vão de uma bola de futebol a uma máquina de lavar roupa, e indicam que o sistema é mais complexo do que se imaginava.

(com AFP)