Servos egípcios podem ter sido sacrificados após a morte dos faraós, segundo estudo

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Uma nova pesquisa arqueológica retoma a hipótese de sacrifícios humanos em túmulos reais do Egito Antigo. O estudo, baseado na análise de crânios de serviçais enterrados próximos a faraós da Primeira Dinastia, revelou fraturas letais que reforçam a teoria de que muitos foram mortos para acompanhar seus reis.

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O túmulo dos reis da primeira dinastia do Egito, que reinaram há cerca de 3.000 a.C., costumava ter em seu entorno os túmulos de dezenas de serviçais que trabalhavam para a realeza. Nos anos 1920, o egiptólogo Flinders Petrie escavou os pontos de enterro dos serviçais do cemitério real de Umm el-Qa’ab, na região de Abidos. À época, ele trouxe para ciência uma hipótese intrigante para a proximidade dos funerais: os servos teriam sido sacrificados. Nos tempos de hoje, uma pesquisa recente da Frontiers in Environmental Archeology aponta que a hipótese de Petrie tem chances de ser real.

A primeira dinastia do Egito surge após a união do Baixo e Alto Egito, conquista ligada ao faraó Menés — que a ciência discute se era a mesma pessoa que Narmer, também considerado o primeiro faraó. Seu filho Atótis (também chamado de Hor Aha), foi um dos primeiros a ter túmulos de servos ao redor do seu, com algumas dezenas de início. Seus sucessores formalizaram a “tradição”, com centenas de sepulturas ao redor de suas tumbas.

As análises sobre esses corpos realizadas ao longo das décadas mostrou que todos eles eram, de forma clara, servos do faraó enterrado na tumba principal dos cemitérios reais. Quando Petrie escavou as tumbas, ele não conseguiu realizar grandes análises nos corpos, o que poderia ter dado mais base factual à sua ideia de que os servos eram sacrificados após a morte dos reis. De toda forma, a ideia continuou na mente dos arqueólogos e egiptólogos, apesar de ter sido substituída pela ideia de que os serviçais teriam sido sepultados perto dos faraós, mas após suas mortes naturais.

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A pesquisa da Frontiers, liderada pela autora Roselyn Campbell, da Universidade de Purdue, voltou aos túmulos de Umm el-Qa’ab — especialmente aqueles relacionados às sepulturas de Quenquenés, Uenefés e Merneite, hoje guardados na Coleção Duckworth, na Universidade de Cambridge — para analisar todos os restos mortais dos serviçais, em especial seus crânios. Dentre mulheres, seladores reais, inspetores, artesãos e oficiais da corte, Campbell encontrou uma constância em ao menos 18 deles: todos carregavam graves fraturas em seus crânios, consumadas durante a hora de sua morte.

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Ao jornal britânico Guardian, a pesquisadora explicou que a dúvida sobre as sepulturas tem sido debatido “há séculos”, mas que esse seria “o primeiro estudo a examinar os restos mortais das tumbas”. Os traumas nos crânios envolviam ataques letais, e um ferimento perto do olho em um deles. O estudo de Campbell mostrou que essas feridas foram causadas no mesmo período da morte dos indivíduos. Ainda assim, ela deixa claro que os achados não comprovam com toda a certeza que os servos foram sacrificados em todos os casos.