Semana Mundial do Espaço 2026 celebra a ‘Revolução dos Foguetes’ no Brasil e no mundo

Entre os dias 4 e 10 de outubro, mais de 100 países participam da Semana Mundial do Espaço. Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1999, este é o maior evento sobre o tema no planeta. Com o lema Revolução dos Foguetes, a edição deste ano mostra como os foguetes reutilizáveis e os voos comerciais estão barateando os custos e facilitando o acesso ao espaço. A celebração ganha ainda mais força este ano ao coincidir com o anúncio do Prêmio Nobel de Física, entregue a uma pesquisa da área de astrofísica.

“Esse tema reconhece como o maior acesso ao espaço estimula todo o setor de tecnologia e fortalece a formação de estudantes em ciências, tecnologia, engenharia e matemática”, afirma Dennis Stone, presidente da World Space Week Association, entidade que organiza o evento global.

Ao redor do mundo, a programação tenta aproximar o grande público da ciência: a Agência Espacial Europeia (ESA) fez uma parceria com a franquia Pokémon para criar exposições educativas, enquanto a Nasa promove atividades especiais no complexo de visitantes do Kennedy Space Center, nos Estados Unidos.

Voo comercial histórico no Brasil

No Brasil, o grande destaque da semana acontece no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. A base realiza a Operação Spaceward, que prepara o lançamento do foguete HANBIT-Nano, criado pela empresa sul-coreana Innospace em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB) e a Agência Espacial Brasileira (AEB).

Continua após a publicidade

Este será o primeiro lançamento espacial comercial feito a partir do território brasileiro. Para o presidente da AEB, Marco Antonio Chamon, o momento é decisivo: “Essa missão é um marco histórico para o Programa Espacial Brasileiro, pois impulsiona o desenvolvimento do centro de lançamento, movimenta a economia espacial e traz progresso socioeconômico para a região de Alcântara”.

Ciência perto do público e rumo à Lua

A semana também conta com eventos gratuitos e pesquisas de ponta no país. O Clube de Astronomia Centauri, de Itapetininga (SP), promove bate-papos virtuais abertos ao público sobre as conquistas espaciais. Dentro dos Acordos Ártemis (programa internacional de exploração lunar), cientistas brasileiros da Rede Space Farming Brazil estudam como cultivar plantas no espaço. Já o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) desenvolve o SelenITA, um pequeno satélite projetado para estudar o ambiente da Lua.

Continua após a publicidade

Para Thiago Signorini Gonçalves, astrônomo e diretor do Observatório do Valongo/UFRJ, e pesquisador apoiado pelo Instituto Serrapilheira, o evento evidencia um cenário de dois lados. A entrada da iniciativa privada na corrida espacial barateia lançamentos e amplia recursos, o que beneficia a astronomia: foi um Falcon Heavy, da SpaceX, que levou ao espaço o telescópio Roman. Por outro lado, as constelações de satélites da própria empresa invalidam parte das imagens captadas, problema que atinge até o Hubble. “É essencial acompanhar esse crescimento com supervisão legal e regulamentação. Existe potencial para que esses avanços tragam benefícios, mas é necessária responsabilidade para não depender unicamente da boa vontade das empresas nos próximos anos e garantir que os frutos dessa empreitada sejam colhidos”, afirma Signorini.

Observando esses avanços, o físico Adilson de Oliveira, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), faz um alerta importante: “A nova corrida espacial exige reflexões para garantirmos que todo esse desenvolvimento tecnológico gere benefícios reais para toda a humanidade”.

Continua após a publicidade

Nobel de Física

Coroando as comemorações da semana, o Prêmio Nobel de Física deste ano foi entregue ao pesquisador Francis Halzen. Ele lidera estudos no observatório IceCube, localizado no Polo Sul, que caça neutrinos de alta energia — partículas minúsculas que viajam pelo cosmos. A premiação reforça como a busca por entender o universo continua no centro da ciência atual.