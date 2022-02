Se nada for feito agora, mudanças climáticas serão irreversíveis

O novo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU, divulgado nesta segunda-feira, mostra que muitas das alterações causadas pela ação humana são irreversíveis, e que é preciso agir agora para impedir que a situação fique além dos limites da natureza e da humanidade de se adaptar.

De acordo com o estudo, 40% da população mundial, ou 3,3 bilhões de pessoas, são “altamente vulneráveis” aos efeitos das mudanças climáticas. “Os dados mostraram claramente que locais onde pessoas trabalhavam e vivem poderão deixar de existir. Ecossistemas e espécies com que crescemos e que são centrais para a nossa cultura podem desaparecer”, afirma Debra Roberts, uma das seis co-presidentes da instituição.

Este é o segundo de três estudos de fôlego que analisam a questão climática. O primeiro, divulgado em agosto do ano passado, apontava a escala dos efeitos das mudanças na vida humana. Esta nova análise é focada nas causas, nos impactos e na soluções que podem ser adotadas agora, antes que seja tarde demais.

Entre 2010 e 2020, mortes causadas por enchentes, secas e tempestades em regiões vulneráveis na África, sul da Ásia e América Central e do Sul aumentou 15 vezes. Há ainda o risco de aumento de doenças causadas pelo mosquito da dengue. A saúde mental é outra preocupação, com stress e traumas causados por eventos climáticos extremos.

Se o aumento da temperatura do planeta, hoje em 1,1°C em relação aos níveis registrados na década de 1850, continuar subindo até alcançar 1,5°C, 14% das espécies correrá grande risco de extinção. Se a temperatura subir ainda mais, para 3°C, 29%, quase um terço das espécies da Terra, poderá desaparecer.

Nem tudo está perdido, no entanto. “Uma das coisas que está muito, muito clara no relatório é que sim, as coisas estão ruins, mas na verdade, o futuro depende de nós, não do clima”, diz Helen Adams, professora da universidade de King’s College, do Reino Unido, e uma das principais autoras do estudo. A janela para atuar, no entanto, é pequena. O documento afirma que é preciso investir em saúde, educação, redução da desigualdade e tecnologias que reduzam o impacto das mudanças na próxima década.